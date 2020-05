Horóscopo del 12 de mayo | La fortuna te toca muy cerca

Hoy martes 12 de mayo de 2020, la Luna transita por el signo de Acuario en la vibración del tres que indica el triángulo, el esparcimiento, la distracción. Todos los planetas están directos, con la excepción del planetoide Plutón que sigue retrógrado en Capricornio y de Saturno que desde ayer inició su movimiento retrógrado en Acuario, la fortuna te está tocando muy cerca en estos momentos y el dinero que esperas está a punto de llegar. Este movimiento de la Luna en Acuario te ayuda a ser muy original creativo y tu pareja se sentirá halagada, o halagado.

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, la tónica que debe imperar en este día será de satisfacción mutua, no solamente de una parte. El amor y la ilusión se cultivan diariamente con esos pequeños detalles, no lo olvides. No dejes nada a medio hacer y concentra tu energía en tu trabajo actual.

De esa manera podrás terminar a tiempo una tarea enojosa y retirarte a casa con la satisfacción del deber cumplido y sin cargas mentales pendientes para mañana. Hay buenas oportunidades económicas a tu alrededor y lo único que necesitas para salir adelante es aplicar tu intuición y sentido común.





¡Llega la semana de los planetas retrógrados! Cargando galería



Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este martes haz las cosas con calma, no te dejes llevar por caprichos de compras impulsivas ni te endeudes. Pueden surgir contradicciones entre lo que debes realizar en tu vida personal y amorosa, y tus obligaciones laborales. Traza planes concretos a fin de evitar interferencias e interrupciones pues cualquier demora en tu trabajo no te conviene nada. Es tiempo de ir pensando en cambiar lo que no sirve, comprar muebles nuevos y mejorar la apariencia de tu propiedad.

Cuando renuevas algo notas cómo inmediatamente empieza a cambiar de forma positiva la realidad que te rodea. Suaviza tu tono al hablar porque estás algo tendencioso y puedes decir palabras soeces o insultar inclusive sin proponértelo a tu pareja o un amigo hiriendo profundos sentimientos. Si estás enojado, cállate antes de herir a quienes amas.

Si ahora estás iniciando un nuevo empleo, responsabilidad o cargo deberás actuar con mucho cuidado y disciplina observando todas las reglas porque tienes muchos ojos encima de ti. Una vez domines tu trabajo todo fluirá de forma mejor para ti.





Objetos de mala suerte que debes evitar tener en casa Cargando galería



Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario en este ciclo inicial del mes de mayo estarás considerando la posibilidad de realizar un pequeño viaje cerca de tu ciudad o tal vez empezar algún tipo de negocio relacionado con importación o exportación, compras y ventas. Es tu día para revisar nuevamente tu agenda.

La sinceridad es la clave de tu relación. Si no le hallas una explicación lógica a una separación o una negativa sentimental en lugar de empezar a lucubrar y dejar que tu imaginación te engañe, platica con tu pareja y pon todas las cartas sobre la mesa. Cuidado con los extremos.

No vayas demasiado lejos en una broma con tus compañeros de trabajo pues no todos poseen tu mismo sentido del humor. Las personas con poco nivel educacional o social tienden a interpretar mal los chistes, aplica tu inteligencia y sentido común para no ir más allá de lo que debes.

Finalmente los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, si concentras tu atención totalmente en las cuestiones económicas te admirarás lo mucho que puedes aprender de tus propios errores, y también de tus aciertos. Ahora estás en una etapa en que crecerá tu reserva de dinero, aprovéchala. Estás en una fase de conciliación. Quizás te hayas alejado de un ser querido o estés distanciado temporalmente de tu relación amorosa.

No te angusties por eso, pues afortunadamente muy pronto volverá a tu lado y todo será mejor que antes. Ten listos tu lápiz y papel para escribir enseguida una idea que te surgirá en tus sueños la cual puesta a funcionar podrá darte el dinero necesario para emprender un negocio muy floreciente por cuenta propia. ¡Anímate!

Ritual para pedir por la salud a la Virgen de Fátima



Y para que sepas más al respecto entra ahora mismo en nuestra página de Univision Horóscopos y busca la predicción para tu signo específico hoy martes.