Horóscopo del 12 de marzo | Verás las cosas con otra óptica

Hoy jueves 12 de marzo de 2020, la Luna transita por el signo de Escorpión en la vibración del uno que indica los comienzos, el inicio de un ciclo. Todos los planetas están directos.

El ciclo uno es un ciclo de inicios, de comenzar algo, y como tal debemos verlo, es una oportunidad que nos da la vida para retomar el rumbo perdido o extraviado, explorar algo osado, atrevernos a hacer lo que hasta ahora era solamente un sueño, un proyecto o una idea, pero que en este período del mes de marzo, el mes del equinoccio, lo vamos a materializar.

Dime de qué presumes y te diré de qué signo eres Cargando galería



Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, el amor presenta diferentes rostros y posiblemente has estado preocupado en días pasados esperando una señal o indicio que las cosas iban a cambiar para bien dentro de tu vida sentimental.

En sueños e intuiciones te acercas a la realidad, pero no olvides que muchas veces es preferible dejar atrás algo que no tiene sentido a continuar insistiendo en lo que no vale la pena.

Existen movimientos astrales propicios en tu entorno laboral que te ayudarán a salir exitosamente de un problema en tu trabajo. Si estás desempleado ahora se abren nuevas oportunidades y tendrás mucho éxito en una entrevista próxima.

A medida que transcurran estos días y te acerques al inicio del nuevo año zodiacal estarás experimentando sorpresa tras sorpresa, lo que hoy te parecía imposible, mañana dejará de serlo.



Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este jueves Se presentará algo inesperado. Una corazonada puede inspirarte a dar un paso que aumente tu dinero como resultado de una feliz inspiración y un contacto social con alguien que sabe cómo hacer multiplicar las inversiones.

Sin embargo, hay un aviso general para los nativos de los signos telúricos, en este ciclo planetario estás demasiado susceptible y cualquier cosa que te digan tiendes a tomarlo por el lado malo.

Vas a salir airosamente de un problema que te había mantenido preocupado durante estos días. No te impacientes todo se resolverá felizmente y la respuesta que has estado esperando en tus asuntos va a llegar precisamente en ese momento, en el que temías las cosas no estaban marchando bien.





Baño para encender la chispa del amor Cargando galería

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, si te mantienes distante y alejado de los comentarios y chismes de personas llenas de problemas y frustraciones verás como solucionas tus asuntos sentimentales y logras estabilidad amorosa.

Hay quienes siempre están empeñados en criticar y hablar mal de los demás. No entres en su juego. Te sentirás muy bien en tu trabajo y estarás recibiendo el reconocimiento merecido.

Si aún estás buscando empleo te sugiero dedicar un día entero a explorar las posibilidades a través de Internet donde siempre aparecen opciones que no debes desestimar, inclusive comenzando a hacer algo que no has hecho nunca, pero que te resultará excitante, divertido y entretenido.

Este fin de semana que tienes frente a ti será imprevisible, y al mismo tiempo cargado de expectativas y energías altamente positivas.





ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO:

Sabrás qué hacer para encender la chispa con tu pareja





Finalmente los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, las cuestiones de dinero que te habían preocupado en días pasados comienzan a resolverse de una manera positiva. Tendrás los recursos necesarios para salir adelante en todo, lo principal es que no los derroches cuando los tengas, pues solamente así podrás prosperar.

Este será un jueves muy importante para ti en términos personales pues te sientes muy entusiasmado y alegre. Actúa con mucha serenidad a la hora de plantear a tu pareja una decisión que has tomado.

Piensa bien lo que vas a decir, lo que tienes planeado hacer y cómo vas a vivir tu vida después de hablar lo que debes. No olvides que podrías estar sujeto a cambios imprevistos, promesas incumplidas y situaciones inesperadas. Si estás preparado para las eventualidades no habrá nada que te asombre, aplica en todo momento tu estupenda intuición característica de los signos de tu elemento agua, en este ciclo uno que es el ideal para comenzar algo totalmente nuevo en tu vida.

Y para que sepas más al respecto entra ahora mismo en nuestra página de Univision Horóscopos y busca la predicción para tu signo específico hoy jueves.