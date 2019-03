Horóscopo del 12 de marzo | Te preparas para algo excepcional

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, notarás como te desenvuelves en medio de un escenario diferente al que habías pensado ibas a vivir. Tu naturaleza bondadosa y tierna se envuelve con un toque algo nostálgico. Hay encuentros del pasado dándote vueltas a tu alrededor, algunos muy prometedores, otros no tanto. Para sacarle el mejor partido a todas esas situaciones que surjan aléjate de las personas conflictivas y acércate a quienes te van a inspirar. No todo lo que uno desea se puede obtener inmediatamente y se requiere paciencia para sacar adelante tus asuntos sentimentales si hay demasiadas interferencias causadas por el tránsito retrógrado de Mercurio.



Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, no te recargues con medicamentos y sustancias artificiales porque lo más necesario para tu salud es el ejercicio, la buena alimentación y la paz mental. Si has estado pensando poner un negocio por cuenta propia o empezar en un trabajo diferente, guíate por tus intuiciones, experiencia y conocimiento y saldrás mejor que obrando según criterios ajenos, pero procede con mucho tacto y cuidado ya que ahora Mercurio está retrógrado y las gestiones se complican más que lo normal. Ese freno que estás experimentando tómalo positivamente porque es una señal para ganar tiempo y no cometer una locura causada por la precipitación y tus deseos de tener dinero fácil y rápido.