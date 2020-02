Horóscopo del 12 de febrero | Termina cosas que no te convienen

Este próximo fin de semana marcará en ti una etapa diferente, te pondrá un sello activo de recuperación y acción en todo lo que quieras hacer. Hay inspiración, no desatiendas tus sueños ni corazonadas, pues las cosas que ahora se te presentan tal vez no se repitan. Debes aprovecharlas cuando surjan frente a ti para que luego no te lamentes por lo que pudo haber sido, y no fue.