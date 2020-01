Horóscopo del 12 de enero | Fortuna y prosperidad a la vista

No todo sale como tienes programado. Tu vida amorosa depende mucho de tu actitud y si los inconvenientes de hoy los tomas de manera deportiva no tendrás nada que lamentar. Poco a poco se irá restableciendo la armonía con tu pareja.

Si eres un signo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, cuando todas las cosas parecen empeorar siempre surgen soluciones nuevas y esto es precisamente lo que está ocurriendo en tu trabajo en esta etapa inicial del primer trimestre del año 2020. Si algo no funcionó como deseabas, no te inquietes, muy pronto verás resultados prácticos.

Lo más probable es que en unos días, quizás para la próxima semana, hayas empezado una actividad en un sitio agradable con buenos amigos. Saldrás de una situación confusa y alguien amado te valora mucho más por lo que eres y no por lo que tienes.

Estás ahora a punto de iniciar un romance, pero es menester que en esta ocasión seas cauto y no entregues tu corazón enseguida. Felizmente, con Urano directo en tu elemento telúrico desde ayer todo lo ves con mayor claridad.

Se van a abrir oportunidades nuevas en tu vida, pero debes ser precavido y no lanzarte a la primera, evalúa adecuadamente cada una de ellas y luego decide. Posees la energía creativa necesaria para echar a funcionar un plan económico que parecía estancado y sin futuro.

A partir de estos momentos el dinero anhelado comienza a llegar poco a poco a tu vida, aunque no en grandes sumas algo que se irá consolidando a medida que vaya desarrollándose este primer trimestre del año 2020 aumentando paulatinamente tus ingresos.



Finalmente si tu signo es del elemento agua, o sea, Cáncer, Escorpión o Piscis, si la persona que comparte tu vida no tiene contigo las expresiones de afecto a las que estás habituado esto no implica desinterés necesariamente. Analiza bien tus reacciones y no juzgues inmediatamente a los demás sin saber sus motivaciones.