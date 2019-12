Horóscopo del 12 de diciembre | Un día de hermosura planetaria

Hoy jueves 12 de diciembre de 2019 la Luna se encuentra en el signo de Géminis moviéndose a Cáncer en la oposición con el Sol, es la fase de la luna llena, el último plenilunio del año, y estamos en la vibración numerológica del nueve, la que marca el final de un ciclo. El único planeta que continúa retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos.

La energía del plenilunio se extiende a todos los signos y elementos en general aunque con cualidades diferentes en cada uno de ellos. Aunque no te des cuenta, ahora has entrando en un buen período de crecimiento económico el cual te permitirá salir felizmente de situaciones difíciles, pero aún no ha llegado el gran momento que esperas y que será espectacular y muy prometedor a medida que nos vayamos acercando al fin del año 2019 y entremos ya en el 2020.

Luna llena fría de diciembre: vampiros, zombis y hombres lobo Cargando galería

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, muchas situaciones que antes de molestaban empiezan a ser de segunda importancia en tu vida porque estás adquiriendo una mayor conciencia de tu tiempo y no dejas que las pequeñeces te importunen. Una persona envidiosa y manipuladora tratará de estropearte el día, pero lo superarás felizmente porque estás en tu mejor tono astral bajo la onda maravillosa del plenilunio que está ocurriendo hoy.

Por otra parte, en el área de la fortuna y el azar hay una grata sorpresa esperándote. Es tu momento de vivir tu presente, no recriminar a nadie por el pasado y sobre todo actuar con determinación para resolver tu vida afectiva.



En el caso de los nativos del elemento tierra, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio y en tu familia hay condiciones crónicas o hereditarias no descuides los síntomas que podrías estar teniendo en este ciclo y si de una manera u otra están asociados con esos problemas acude a tu médico y no pases por alto sus recomendaciones.

No hay nada mejor para ti que dejar fluir por ti los impulsos positivos que proceden del último plenilunio del año que está ocurriendo este jueves pues así podrás hacerle frente felizmente a cualesquiera situaciones difíciles que surjan relacionadas con tu trabajo o u vida personal en general. Debes dejarte guiar por tu instinto, tu sexto sentido, tus intuiciones.

Sigue tus planes e ideas para tu vida económica como los has venido realizando hasta ahora. No te extralimites ni trates de competir contigo mismo porque terminarías extenuado tratando de hacer más y no verías resultados inmediatos.

¿Cuál es el origen del árbol de Navidad? Cargando galería

Si eres nativo del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, hay noticias de alguien lejano y en un sueño recibes una importante revelación que debes seguir porque podría haber un indicio de cambio de empleo, aumento de dinero o ingresos y hasta un viaje en ciernes.

Presta atención a tus premoniciones que en este ciclo son intensas, sobre todo con el tránsito lunar actual que activa tu mundo interior y te ayuda a combinar tu sentido práctico con tu intuición ¡es plenilunio, luna llena, abre tu mente y tu corazón a ese impacto cósmico, el último del año!

Si estás soltero o soltera acude a lugares donde puede haber reuniones con personas que te agraden y no solamente la pasarás muy bien sino en ellos encontrarás a quien se interesa por ti desde el punto de vista sentimental.



Finalmente, si tu signo es del elemento agua, tales como Cáncer, Escorpión o Piscis, existen muchas probabilidades de que surja una situación imprevista en tu trabajo que te pueda causar ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no conviene.

Se aproxima la posibilidad de un viaje de negocios o un recorrido breve al extranjero o a una ciudad fuera del lugar donde vives que te dará dinero. Tal vez sea más pronto de lo esperado. Ten tus maletas preparadas y tus papeles en orden para evitar te agarre desprevenido. En este ciclo del plenilunio todo es posible, no habrá nada rutinario ni aburrido y lo comprobarás en el transcurso de esta semana.

Y para que sepas más al respecto sobre tu signo específico entra ahora mismo en nuestra página de Univision Horóscopos y busca la predicción específica para hoy jueves.





MENSAJE DEL NIÑO PRODIGIO: