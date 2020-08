Horóscopo del 12 de agosto | Te rodea esperanza y autenticidad

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 40%

Signo de influencia: Tauro en transición a Géminis.

Carta del Tarot: La Estrella de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Todo lo que te rodea en este día, es esperanza, verdad y defensa por ti y por los tuyos, una sensación variada para cada elemento de los signos pero que sin lugar a dudas, pondrá las cosas en su lugar, la iluminación en variación.

La transición de Tauro a Géminis y la carta de la estrella, le están dando paso a la Lluvia de las Perseidas, extraordinario momento del año para tomar ventaja de tus habilidades.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Un día que parecerá un tablero de ajedrez, pues tus pensamientos más profundos, surgen sin aviso, en algunos momentos haciéndote sentir incómodo; al final del día será lo indicado, evita ser tajante y decir a todo que no, pues en un día tan importante como hoy, la carta de la estrella tiene ventajas ilimitadas para ti, si solo permites dejar que las cosas fluyan.

AMOR

Si te sientes incomprendido respecto a tu pareja, no te sorprendas, la luna, la carta y la influencia de una lluvia de estrellas cómo hoy, te mantendrán inquieto, así como puedes llegar a explotar de pronto con quien convives hoy, podrás respirar y pensar antes de hacerlo para evitar consecuencias mayores mañana.

Disfruta cada instante de tu vida en el presente momento, el hecho de ser noble, no te quita fortaleza, sentirás en un momento como el presente que te encuentras en confusión, por lo tanto, no es buen momento para tomar decisiones sobre el inicio de una relación.

SALUD

Todo cambio de hábito que puedas realizar hoy, se convertirá en una de las mejores decisiones que has tomado en días, principalmente debes sanar tus pensamientos.

Para esto, un buen libro, es el compañero perfecto, para tu bienestar físico, es recomendable dar pequeños impulsos en tu parte media de la frente, pues la presente técnica liberará adrenalina que sanará tu cuerpo.

TRABAJO

Inspiración, es una de las palabras que pueden resonar para ti hoy, inspírate en todo lo que veas, leas, hagas. Recientemente tienes una sensación de que las cosas por más que lo intentabas te llenaban de tropiezos, cuando no es así, la mayor parte del tiempo en la simpleza encuentras la respuesta a lo que haces cada día.

Esto significa que eres habilidoso para resolver todo lo que esté en tu trabajo a pesar de que sientas lo contrario y hoy no es la excepción.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Estás subiendo una escalera que parece interminable, pero la luna y la carta de la estrella, indican que tendrás la oportunidad de descansar para poder tomar un respiro nuevamente, eres alguien constante, no te dejas vencer con facilidad, intenta que la transición de tauro a géminis, te llene de energía, podrías sentirte exhausto, pero jamás vencido

AMOR

Estando en pareja quieres compartir muchos planes, sobre todo porque tu pareja te inspira para viajar o hacer cosas diferentes a lo común. En el proceso del planeta en confinamiento, has sentido mucha frustración para no ser la persona que solías ser en pareja, pero tendrás que ajustar esos planes para que no permitas que lo que se encuentra sucediendo hoy, te atraiga problemas en conjunto.

Si no tienes pareja en este momento, es el mejor día para crear un escenario donde sí la tendrías, probablemente tenías conceptos muy certeros sobre lo que necesitabas en pareja, pero por alguna razón ninguno lograba hacerte sentir en plenitud con nadie, así es que es un día en el que crear qué sería lo mejor para ti, atraerá sin duda una buena noticia.

SALUD

Más allá de la religión, hoy encontrarás una solución espiritual, aquella que con anterioridad no tenías en cuenta, sobre todo porque pensabas que en específico el tema no te sonaba atractivo con constancia, pero hoy mejor que nunca, has preguntado muchos porqués.

Es un día de sanación espiritual, por ello, acercarte a alternativas como el conocimiento budista, hindú, libre de pensamientos constantes sobre lo material, te llenarán de salud, inténtalo hoy, podrías ganar más de lo que sientes que pierdes.

DINERO

A veces parece que tu dinero se desvanece de repente, pues no te das cuenta de lo que sucede con él, la alternativa de la reflexión sobre las cosas que quieres hoy, te abrirá el pensamiento para que sepas exactamente dónde se encuentra la fuga que no has detectado, es un día para detener deterioros en tu economía.

TRABAJO

Por más raro que parezca, hay una persona que quisiera pedirte una disculpa por alguna acción que entorpeció un proyecto laboral, firma o contrato, te buscará con algún pretexto, pero detectarás que es por el evento que pudo mantenerlos en una tensión, que le es difícil reconocer sus errores, si detectas que sucede, sé flexible e intenta limar asperezas.



SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Intentas en la medida de lo posible ser una persona menos estresada, una de las personas de mayor confianza para ti, te hará saber que estás exagerando, llevando al límite el trabajo, la luna para ti indica que probablemente, el tomar un descanso te vendría bien, sobre todo la carta de la estrella es capaz de hacerte sentir que debes reajustar tus prioridades.

AMOR

Las sorpresas entre tu pareja y tú, han generado días diversos entre la comprensión y angustia, a pesar de que parezca incongruente, resolverás las diferencias.

Hay ocasiones en que tu pareja pretende hacer cosas buenas que parecen malas, no es justificación, es la incapacidad de sentirse con la seguridad de ser responsable.

Respira, pues es un día en el que reflexionas de una manera muy particular, has sentido un vacío más profundo que con anterioridad, pero recuerda cuantas veces tuviste que caerte para aprender a caminar, días como hoy son prósperos para maravillarte de cosas en las que ya no prestabas atención.



SALUD

La respiración es básica, pero en un día en donde tantas energías presentes se cruzan entre sí, será determinante que prestes atención para lograr la estabilidad que necesitas, por la situación actual es complicado que salgas de casa, pero si lo haces con responsabilidad, podrás tener un momento a solas. Será fundamental una acción así para volver a arrancar de nuevo, ayudará a tu salud significativamente.

DINERO

Cada paso que hagas en este día, será crucial para emprender una buena fortuna, te llenas de seguridad por algunos resultados económicos que tendrás hoy, que, a pesar de parecer pequeños, serán suficientes para que no caigas en desesperación.

Podrás dar un respiro a tus finanzas, intenta prestar atención a lo que sucede con los empleos, cuales son las mejores decisiones que la gente está tomando para salir de situaciones financieras delicadas.

TRABAJO

Saldrás de tu zona de confort para retomar labores, es momento de regresar, oficina, proyecto o lugar, habrá incertidumbre, un poco de ansiedad, sobre todo por el hecho de que aún no existe la seguridad de sentirte pleno por el miedo que ha surgido durante los meses anteriores, pero en la medida que pasen las horas, volverás a retomar confianza para imprimir energía en tus actividades diarias.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Brindar, literal o simbólicamente, será la palabra que te ayude a ser amable con lo que está sucediéndote, hay oportunidades gracias a la influencia lunar y la transición de tauro a géminis, pero de esas oportunidades, pocas te ayudarán a sentirte en calma, no te preocupes, el día es próspero, te darás cuenta de ello.

AMOR

A pesar de tener pareja en este momento, hay una sensación de soledad, es probable que tu pareja no se sienta cómodo con algunas situaciones personales y quiera que cargues con algo que no te corresponda.

Intenta no ser juez y parte, sobre todo, por que los movimientos estelares son capaces de cambiar tu energía haciendo que tomes decisiones que no te pertenecían.

Nadie tiene que decirte lo que debes hacer si estás sin pareja, probablemente en un día cómo el presente, no habrá quien falte para comentarte que te ven de cierto modo en tristeza o energía baja y no es un momento en el que te sientas dispuesto a recibir palabras del exterior.

SALUD

Hablar será tu mejor manera de sacar todo lo que se encuentra atrapado en ti, probablemente algunas personas no estarán dispuestas a soportar lo que tienes que decir, el hecho de que quieras desahogarte no tiene por que llevarte a ser una persona maleducada, por el contrario, intenta detenerte antes de contestar, para poder responder de manera correcta, pues así tu salud no se verá afectada.

DINERO

Te encuentras en la búsqueda de nuevas ideas que te indiquen qué hacer ante momentos de tormento, a veces, el sentir que no rinde tu dinero cómo se debe, esta haciendo que caigas en una ligera depresión.

Es un día para que revises documentos que no tengas en regla, el ordenar cosas a tu alrededor podría enfocarte a que vuelvas a tu centro y encuentres las alternativas para generar dinero en poco tiempo.

TRABAJO

Es momento de dejar de sentir que te quejas por todo, podría ser un buen momento para elegir otro camino laboral, no te sientas presionado haciendo lo que no te gusta, siempre habrá una opción, recuerda que si sientes que estas en un mal momento, pudo haber sido peor, encuentra la manera de ver lo que realmente te gusta y poder dirigirte hacia ello.





