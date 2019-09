Horóscopo del 11 de septiembre | Presta atención a tus intuiciones

No exteriorices tus sentimientos de inseguridad amorosa porque podrías causar situaciones inestables en tu relación y crear conflictos con tu pareja.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, los signos Aries, Leo o Sagitario, hoy estás algo susceptible y muchas cosas las estás considerando por su lado feo. No te sugestiones, mira el lado bello de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Posiblemente debas alojar en tu casa a una persona algo conflictiva durante algunos días.

De ser así, actúa con delicadeza y buen corazón, pero tampoco expongas tu felicidad ni el equilibrio familiar por esa situación. Un huésped no tiene que convertirse en una persona entrometida. Tu calidad de anfitrión se mostrará en todo sus aspectos, pero deberás aplicar un poco más de tacto social y diplomacia.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, combina de manera adecuada tu intuición y tus conocimientos sobre higiene, nutrición y dietética con tu sentido común y no te lances a los extremos. El problema básico que tienen muchas personas es que no mantienen el justo equilibrio de las cosas.

Se avecina un día laboral exitoso y sin contratiempos. Lo principal es que te organices bien desde temprano y así tendrás éxitos en todo. Aleja las ideas pesimistas de tu mente y continúa invirtiendo, trabajando y colocando tu dinero como lo has venido haciendo tan efectivamente pues te rendirá mucho. A veces te desconcentras y haces lo que no debes pensando que luego podrás reponerlo, pero no siempre es así. Utiliza tu sentido común y experiencia.