Horóscopo del 11 de septiembre | Por fin sabes bien lo que quieres

No es fácil controlar tus emociones para saber qué decisiones serán las correctas. La sacerdotisa de cabeza es una de las cartas más influyentes en tu energía y hoy no será la excepción.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : cuando te sientes con más presiones, sales adelante, pues la carta regente indica que han querido tumbarte, pero no podrán. Sacas lo mejor de ti, sorprendes a tus enemigos pues la mayoría de ellos pensaban que no te recuperarías, eres un vencedor incansable.

Energía general: en realidad tu vida comienza a cambiar favorablemente. Te has convencido de que tienes la capacidad para quitar todo lo que negativamente invada a tu mente. Han existido momentos en los que no encuentras el camino correcto, pero ten la seguridad de que lo lograrás sin pensarlo.

Decides enfocarte en lo que no prestabas atención, por alguna razón un programa en las redes o en la televisión, te hacen coincidir en que no te encuentras en plenitud. Decides hacer algo de manera inmediata, para conseguir tu recuperación en menos de lo que piensas.

Energía general: las relaciones públicas no son difíciles para ti, a pesar de que eres una persona muy selectiva para estar cerca de quienes te admiran. A veces es una ironía, que entre más te acercas a quien te quiere, más recurres a quien no. Evita ser incongruente para que no te sientas abrumado.

Has separado algunas ideas que eran inservibles para no tener que sentirte con responsabilidades que no te corresponde. Ubica precisamente cuales son para descargar tensiones. Tus oídos pueden encontrarse en deterioro, sobre todo, por que has descuidado tu cuerpo, pronto encontrarás la manera de descargar lo que te molesta.