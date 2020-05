Horóscopo del 11 de mayo | Lo que te inquieta queda atrás

Hoy lunes 11 de mayo de 2020, la Luna transita por el signo de Capricornio en la vibración del dos que indica la pareja, la asociación con otra persona.

Se inicia el tránsito de Mercurio al signo de Géminis. Todos los planetas están directos, con la excepción del planetoide Plutón que sigue retrógrado en Capricornio y de Saturno que hoy comienza su tránsito retrógrado por Acuario.

Como vemos hoy lunes es un día de impactos planetarios singulares cuya repercusión se sentirá en cada signo y elemento zodiacal.

Todo aquello que tanto te inquietaba está quedando atrás. Las nuevas circunstancias que ahora se presentan son estupendas pues implican oportunidades de crecimiento personal, así como desarrollo económico, algo indispensable en medio de esta etapa del coronavirus que estamos viviendo.

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, lo que más te conviene ahora es no lamentarte por lo que pudo ser, y no fue. Aquello que pasó ya es historia y ahora lo importante es tu presente, tu realidad amorosa y la forma como la vives y disfrutas.

Un toque de comprensión hará la diferencia entre una relación feliz y otra traumatizada. ¿Sabías que en tu empleo te valoran mucho más de lo que piensas?

Tus esfuerzos no están pasando inadvertidos aunque tus superiores no te lo hagan saber. No te desalientes aunque no escuches palabras de elogio, sigue tu línea de trabajo y lograrás el reconocimiento muy pronto.



Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este lunes el impacto positivo de Marte neutralizará el efecto de los planetas retrógrados y te pondrá en contacto con hombres o mujeres de negocios y personas acomodadas que te ayudarán en tus planes financieros.

Aunque ahora no tengas el dinero necesario verás como en pocas semanas te empieza a entrar por diferentes vías.

Si estás lejos de la persona amada no te inquietes pensando lo peor, pues muchas veces la lejanía actúa como un maravilloso consejero sentimental que nos ayuda a entender mejor el amor, está entrando en un tiempo de reflexión en el que valoras más lo que tienes y le das su lugar en el amor.

Todos los cambios que puedas hacer para mejorar tu negocio o propiedad atraerán buena energía a tu vida.

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, la renovación es indispensable para que la todo fluya y si te dedicas a invertir ganarás dinero.

En el presente tienes nuevos retos y posibilidades, arréglate, no decaigas, revive tu imagen, tu autoestima y deja atrás un divorcio, separación o trauma en tu paisaje amoroso. La vida transcurre hoy, en este instante del universo, no ayer o mañana.

No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es realizar de manera adecuada tus responsabilidades y no desanimarte por nada.



Finalmente los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, hay noticias asociadas con un pago atrasado, un cheque que estaba extraviado o un dinero que no te llegó en el momento preciso.

Felizmente todo está en vías de solución y no solamente lo recibes sino que hasta te llega más de lo esperado.

Tu vida amorosa está en un buen camino y si tienes condiciones es el mejor momento para encargar un bebé, aumentar la familia o pensar en una relación más intensa, profunda y comprometida junto a esa persona tan amada.

Por otra parte estás avisado o avisada: si no quieres o no puedes aumentar la familia en estos momentos ten cuidado a la hora de tener tus relaciones íntimas. El éxito de hoy consiste en poner las cosas en su sitio y no obrar solamente por impulsos.

