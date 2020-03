Horóscopo del 11 de marzo | Determinas lo que vas a hacer

Este es un día de gran relevancia para todos los signos pues además de haber concluido ayer el tránsito retrógrado de Mercurio, hoy tenemos un ciclo ideal para terminar algo en nuestras vidas, puede ser un mal hábito, una relación que no funciona, un estilo de vida perjudicial. Cada signo y elemento zodiacal recibe ese efluvio cósmico de forma diferente, que debemos conocer para sacarles el mejor partido posible.

Si tu relación marcha bien no la compliques con comentarios fuera de lugar o palabras mal dichas en un mal momento. Este es el ciclo nueve de la rectificación de errores, de terminar lo mal hecho.

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no alteres tu ritmo normal cometiendo excesos o descuidando tus rutinas diarias y así no tendrás problemas de salud. Sigue tus intuiciones y no exageres.