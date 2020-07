Horóscopo del 11 de julio | Tiempo de hacer planes

Si tú eres un signo del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario, estás con la Luna en uno de tus signos. Este es el momento para que hagas planes, que pienses en tus vacaciones con tus seres queridos. Tal vez ahora se te complique por los tiempos del coronavirus, pero esto no durará para siempre, así que quizá es buen momento para que cuando tengas el tiempo y la oportunidad, puedas salir de viaje.

Si eres un signo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, estarás enterándote de cosas que eran secreto a voces pero que tú sabes muy bien que no lo eran. Te enterarás de secretos y confesiones algo delicadas ya sea en donde vives, en donde trabajas o estudias. Son cuestiones embarazosas, así que no comentes rumores ni nada de lo que no te corresponda, porque puedes meterte en problemas desagradables, sobre todo porque Saturno está retrógrado en tu elemento.