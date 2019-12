Horóscopo del 11 de diciembre | Día de espontaneidad y movimientos económicos

En el caso de los nativos del elemento tierra, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, las demoras y complicaciones de esta etapa que has superado ya no te volverán a importunar y ahora, si hubo estancamientos en tus gestiones económicas no te inquietes porque se trató de un mal momento astral que a partir de ahora se está superando con creces ya que a medida que se vaya desarrollando el ciclo final del año serán cada vez más los planetas que empiecen tránsitos directos.