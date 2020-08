Horóscopo del 11 de agosto | Tiempo ideal para un cambio

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Cuarto Menguante

Iluminación: 50%

Signo de influencia: Tauro.

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Movimientos del universo comienzan a darnos la oportunidad de generar los cambios que debido a la época de confinamiento se habían detenido, la rueda de la fortuna, significa que es un día para liberarte de todo lo que no necesites en tu casa, viejos objetos o similares, es un día para convertir lo negativo en fértil.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Cada pensamiento que emites como signo de tierra, hoy se conectará mejor que nunca, pues la carta y la luna, te ponen frente a ti, respuestas, mensajes, personas o situaciones para salir de lo que considerabas terrible, cuando pensabas que las cosas no iban a mejorar, este día anuncia un paso hacia el cambio y cosas positivas.

AMOR

Quisieras que tu pareja fuera más comprensivo contigo, probablemente te sientas frente a tu ventana intentando hacer que las cosas mejoren, pues eres una persona que necesitas hechos para sentirte en confianza, que no siempre tu pareja te lo puede dar.

Para las personas que no tienen pareja, podrás enfocarte hoy con mayor rapidez, en como llamar la atención de esa persona que hace tiempo no se comunica contigo, pero que quieres que lo haga lo antes posible, se abrirán las respuestas para que así sea.

SALUD

Es un buen día para que tomes atención, específicamente sobre las plantas de tus pies, harás una buena elección de algún producto que te de la relajación que quieres, una recomendación que podría funcionarte en un día como este, es pasar una cebolla rebanada por tus plantas, poner unos calcetines viejos e ir a dormir, para que todo lo que tus pies absorben, mañana desaparezca.

DINERO

Tendrás en tus manos una idea para convertirla en algo grande, quizá ya la tenías pero en un día como el presente, te sentirás con una vibración alta para que esa idea sea una realidad, cuando toques el dinero, literalmente intenta visualizar qué puedes hacer con él mientras mantienes los ojos cerrados, eso ayudará a que la fortuna y la abundancia toquen pronto a tu puerta.

TRABAJO

Las actividades rutinarias comenzarán a dejar de ser tus preferidas, pues te has sentido negativo ante algunas personas que constantemente hacen lo mismo a tu alrededor en tu entorno laboral, momentos como éste te cuesta trabajo entenderlos, pero algo es seguro, solo será transitorio, te vendría bien escuchar los consejos de quienes te rodean para que tengas un nuevo

comienzo, a pesar de que te cuesta ser flexible para que los consejos de alguien sean funcionales para ti, es importante que al menos hoy prestes atención, podría ser la respuesta a tu apatía.





SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Es un día de preguntas y cuestionamientos, has recibido noticias que te mueven el día, pero no por eso dejarás de tener la inteligencia para resolver lo que se encuentre alrededor de ti, la carta regente, el anuncio de la lluvia de las perseidas, el signo de tauro en su apogeo y la luminosidad de la luna, hoy hacen la combinación correcta para que enfrentes a quien sea con tal de defender lo que has preservado.

AMOR

Para las personas que se encuentran en pareja, habrá la oportunidad para que se pregunten ambos que quieren en realidad, los cambios de los astros y la influencia mágica de la luna y las cartas, podrían estarte presionando, reconocerás que no todo es culpa de tu pareja e intentarás llegar a acuerdos para evitar discusiones.

Para quienes no cuentan con pareja hay una sensación de una conexión en particular con personas que demuestren apreciación por lo que sabes, tu inteligencia o lo que has aprendido con la experiencia, si lo notas, seguro es una buena señal para que intentes una relación.

SALUD

Pasaste algunos días con problemas ligeros de salud, te comienzas a recuperar de manera favorable, tu trabajo para recuperarte lo antes posible, será no perder la paciencia con tan fuertes movimientos, solo es cuestión de que la confianza regrese a ti, eso sucederá si como ejercicio continuo dejas de preguntarte constantemente, cómo, cuándo y cómo, puedes solucionar todo, la mejor manera es escuchando música que dejaste de escuchar, en silencio, con audífonos o en un espacio que te permita sentarte cinco minutos contigo.

DINERO

Es un dúa de mucha observación, principalmente por que comienzas a darte cuenta que otras personas han cambiado la manera en la que distribuyen su dinero, lo cual, te mantiene interesado y en aprendizaje para poder crear tu propia estrategia y evitar que tu dinero escasee, si crees que no tienes lo suficiente en tu cuenta bancaria, seguro lo que experimentes al ser observador, te ayudará a que puedas liberarte de esa preocupación.

TRABAJO

Comienza sintiéndote agradecido, tengas o no tengas trabajo, te ayudará para que puedas apreciar mucho mejor todo lo que tienes y levantarte para salir con la frente en alto, te sentirás diferente, nadie dijo que será fácil, pero nadie logra el éxito en un día, tienes la capacidad para sentirte con la fortaleza de solucionar todo lo que en este momento te mantenga negativo, pues la luna indica buenas cosas para ti hoy.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Durante el transcurso del día, habrá un ejemplo frente a ti, que hará que te sientas en bendiciones, es una época complicada, pero no imposible, eso lo dice la carta de la rueda de la fortuna, que como podrías estar arriba, estarás abajo, la luna te ayuda a ver más allá de una mala actitud, pareciera que es un día lleno de oportunidades.

AMOR

Observa cada parte de ti, al momento que te preguntes todo lo que ocurre cuando no encuentras una solución a tus problemas de pareja, es un día en el que quizá te sientas inconforme debido a algunas cosas con las que ambos no quieren ceder, ser flexible en un día como éste, no te hará menos valiente y menos si es a la persona que amas.

Si no tienes pareja en este momento, es un día en el que debes reconocer, si de verdad quieres esa responsabilidad, o es solo para no sentirte en soledad, pues en la medida en la que te lo preguntes, sabrás que es lo que realmente quieres, la carta de la rueda de la fortuna, te ayuda precisamente a que puedas enfocarte en tus deseos, no el lo que te puede presionar de fuera.

SALUD

Algo sucede en tu rostro que no te mantiene contento y es una situación de salud, es probable que sientas incomodidad, o que tengas alguna sensación dental que atender, momento de no hacer recetas caseras, puedes llamar a un especialista pues es señal de un mensaje previo en un día como hoy para evitar problemáticas más adelante.

DINERO

Disfrutarás de alguna clase de halago o reconocimiento, probablemente de alguien cercano, no necesariamente de tu entorno laboral, el dinero ha sido una de las cosas en tu vida que has tratado de mantener, pero a pesar de la fortuna no te sientes completamente satisfecho, por eso hoy es recomendable que, debido al halago, sostengas la buena racha y duermas con un cuarzo verde cerca de tu almohada, hará que cumplas algunos deseos.

TRABAJO

Es un día que podrías sentirte con altas tensiones, pues necesitarás realizar acciones para cumplir con tus labores antes de lo pensado, en un principio es sorprendente, pues sientes que no tienes la capacidad para resolverlo a la velocidad que te lo piden, a pesar de que en realidad, tienes todo para hacerlo y gracias a ello, liberas estrés y tienes una nueva perspectiva para agilizar las cosas en tu trabajo no sólo en días como éste, sino por un tiempo prolongado.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Reemplazarás algo personal, en tu casa o tu trabajo, parece ser que la luna en cuarto menguante, indica que gracias a la luminosidad de las perseidas, vendrán nuevos retos que requieren remover objetos o personas de tu entorno, la rueda de la fortuna puede generarte vértigo, pero ten en cuenta que te sentirás mucho mejor después de hacerlo.

AMOR

Tienes la suficiente confianza para pensar que la pareja que se encuentra a tu lado es correcta, pero debes ser cuidadoso, pues en un día como hoy, los apegos hacia esa persona podrían darte una sorpresa, quizá por que no estará cerca de ti debido a cosas personales que le urgen atender, piensa que cuando eso sucede, es debido a que te invitan a ser más independiente emocionalmente.

Si eres una persona que no tienes pareja en este momento, todo a tu alrededor podría convertirse en un deseo, observar parejas en autos, la televisión o las redes, podrías comenzar a desear tener un compromiso en prontitud a pesar de que te niegues a él.

SALUD

Tu salud es próspera, pero se encontrará en mayor sintonía, con todo lo que observes hoy, ejemplos de personas cercanas, películas, series gente que te platica sobre como se encuentran en momentos como el presente, por eso es necesario que no dejes de lado que tus emociones siempre son mayormente fuertes a tus pensamientos para mantener la energía de tu salud con algunos problemas relacionados a tu alimentación, consume manzanas amarillas para liberar con su fibra lo que te mantiene en energía baja.

DINERO

Por un momento sientes que hay quienes están peleando por obtener el método con el que ganas dinero, sea poco o mucho, siempre serás una persona que llame la atención por ello, es un día donde necesitas poner oídos sordos, ya que si esos comentarios te encierran en pensamientos negativos, podrías bloquear lo que viene para ti en cuestiones financieras, si concentrándote, logras superar este día para evitar habladurías, la semana podría sentirse en mayor relajación.

TRABAJO

Una o varias personas podrían acercarse a ti para decirte que todo es pésimo en cuestiones laborales, pero tú como signo de agua, tienes la oportunidad de atraer la fortuna más rápido que una persona común, sin que esto implica que te confíes, si es necesario que evites creer que las ideas de otros, podrían hacerte en desequilibrio y reflejarlo en tus labores del día.