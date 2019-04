Horóscopo del 11 de abril | Puede ser que estés un poco inquieto

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, una noticia esperada llega a tus oídos y te percatas que has comenzado a transitar por una etapa de desarrollo económico con dinero en tu camino. La influencia positiva de Mercurio y atraen prosperidad a tu vida. No exageres mantén el equilibrio en todo. Querrás hacer muchas cosas en un lapso muy breve de tiempo y eso te causaría mucha tensión. Estás viviendo lo que suele llamarse una etapa de crecimiento interno y externo. Habrá de todo: dinero y amor, pero no será de la noche a la mañana ya que todo lo que logres demandará tu esfuerzo. Eso lo sabes por cuenta propia ya que para ti las cosas no son tan fáciles durante este ciclo, pero lo mejor de todo es que los obstáculos lejos de debilitarte, fortalecen tu voluntad.