Horóscopo del 10 de septiembre | Sabrás reaccionar ante lo inesperado

Energía general: es un muy buen momento para limpiar tu imagen, más que nada, con algunas personas que son muy insistentes en que hiciste algo incorrecto y no tienen argumentos. No te pelearás, las cosas estarán a tu favor y saldrás victorioso.

Una persona importante para ti se está debatiendo la salud por irresponsabilidad. Es un ejemplo para que empieces a cuidarte antes de que las cosas se pongan delicadas por la situación global. Quizá creías que no todo era tan cierto. Al tenerlo cerca serás más precavido y menos descuidado, no sólo por ti, sino por tu familia.

Serás muy perseverante para lograr esas metas que estás haciendo desde hace un tiempo, aunque no te hayan dado los resultados que tú quieres. Eres persistente y eso te hace único, por eso debes hacer que tus finanzas resurjan desde lo más profundo. Si tienes la oportunidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, no lo dudes, acertarás en tu ascenso.

Energía general: siéntate con la comodidad y la calma de que estás en un momento importante para poder encontrar lo que realmente quieres hacer de aquí en adelante. Has sostenido tus ideas lo más que puedes, a pesar de problemas entre las personas. Tu confianza se ha levantado para no estar desmotivado.

Sientes que quizás estás desmotivado porque no has visto los resultados sobre tu fortuna y tu estado financiero como antes. Solamente es un proceso, pero debes ser mucho más paciente para que puedas lograr ese objetivo. Será de una manera fortuita el cómo te recuperas.



SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: géminis es muy fuerte para ti trayendo muy buen pronóstico, por eso es que acomodarlas las cosas correctamente antes de entregarlas a quién consideras que podrá evaluarlas. Es decir que hay una serie de pruebas que tienes que pasar, literales y simbólicas, pero ante ambas logras la victoria.

Energía general: te sentirás acompañado con personas que ahora creen en todo lo que tú has hecho. Son tus confidentes, apóyate en ellos para sentirte fuerte cada día con mejoría. En general la energía es muy complicada, han sido día de peleas y discusiones. No son directamente contigo, pero entre personas que incluso se desconocen. Tendrás la fuerza para salir de lo que te molesta.

Sólo algunas personas realmente son comprensivas contigo pues tienes una energía muy fuerte que no a todos les cae muy bien. Que no te preocupe pues te quedarás con los mejores, ojalá todos fueran perfectos para sentirse merecedores del mundo. Hay que aprender a adaptarse a personas, lugares y circunstancias.

Observas en otros un muy buen ejemplo para que puedas hacer lo que necesitas para ti. Es un día en el que encontrarás la armonía y la calma a través de las buenas decisiones con tu dinero hacia las metas presentes. Tu economía por fin se encuentra mejor que antes.