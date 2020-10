Horóscopo del 10 de octubre | Evita estar desmotivado

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

10/10/2020

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 39%

Signo de influencia: Cáncer en tránsito a Leo.

Carta del Tarot: Los Enamorados de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

En algunas ocasiones, las cosas no son tan prósperas como se anunciaban, es el pronóstico del día donde la Luna juega un papel importante y hace ligeros estragos en los elementos y signos zodiacales.

Es momento para tomar pausa de aquello que te mantiene cansado para evitar que en corto tiempo te irrites o te desmotives de pronto.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: día lleno de influencia del tránsito de los signos, donde del agua se recorre al fuego. Habrá una disminución notable en la energía, por ello logras sentir de pronto que las cosas se encuentran con avances lentos y sin sentido. Es momento de reflexión y paciencia, por ello la calma parecerá eterna a pesar de estar presente en un solo día.

Energía general: algunas personas intentan por todos lados hacer actividades que se encuentren relacionadas a la calma, como ver una película, recostarse, leer o llevar a cabo algo que los haga sentir bien. Para ti a veces es sumamente complicado, tratas de concentrarte en actividades un tanto con más movimiento.

Buen momento para que todo aquello que tenías en desorden se acomode y te de una satisfacción de paz. Si bien no eres precisamente el más ordenado del mundo, es un día donde el querer que todo, visiblemente se encuentre estructurado.

A pesar de que en apariencia no tenga que ver, en realidad te hará sentir que puedes realizar prácticamente cualquier cosa si mantienes en calma tu mente.

Ahora es cuando la creatividad renace en ti para que puedas nuevamente salir adelante dados los impedimentos recientes que han generado retrasos a la economía.

Descubres en actividades que ya no realizabas, la oportunidad de sentirte mucho más útil que antes y que potencialmente te ayudará a que tengas fortuna nuevamente.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: hora de procurar que la influencia de la luna no baje tu energía. En el momento que comienza a disminuir su luminosidad, es capaz de hacerte sentir que no hay motivación o que t energía prácticamente se encuentra sin batería. Recuerda que depende mucho de la fortaleza emocional con la que cuentes, para permitir o no que esta sensación te supere.

Energía general: debes considerar con seriedad moverte de casa o bien del lugar en donde te encuentras, hay un cansancio interminable que por mucho que te sientas con ganas de permanecer en casa, no logras encontrar el equilibrio. Quizá podrías salir por unos días a una casa retirada de tu ciudad, que te llene de tranquilidad al menos por un instante.

Recuperas de dicha manera energía valiosa que tiene toda la potencia para reconstruirte nuevamente, siempre has tenido la habilidad para encontrar las respuestas a las cosas que de pronto surgen sin previo aviso. Este día no será la excepción, pues incluso te sorprendes y sientes que todo comienza a tomar su curso paulatinamente.

Hay una persona que constantemente insistirá en querer inmiscuirte en una empresa multinivel o en apariencia algo similar. Para algunos ha funcionado favorablemente, pero no para ti pues no estás acostumbrado a que te llenen de ideas con las que no concuerdas completamente. Iniciaste una serie de negocios relacionados que no fueron fructíferos, enfoca tu energía en otro lado para que atraigas la fortuna segura.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: el tránsito de los signos es el más compatible con tu energía, pues piensas con certeza que dicha influencia hace que las cosas se pongan en prosperidad para ti y no te equivocas. Ahora que tienes a la mano algunas propuestas de vida, diferentes a las que conocías, te das cuenta que será mucho más sencillo para ti el encontrarte en calma muy pronto.

Energía general: procuras ser sigiloso para evitar dar de qué hablar, pero en el momento que menos lo piensas alguien te cuenta que hay personas que están detrás de tu energía, haciendo que posiblemente existan barreras para conseguir el éxito. No te sorprenderá pero si te mantendrá en alerta para evitar que hagan algo que esté en tu contra.

Parece que las habladurías no tienen sentido y que puedes dejarlas pasar, es bien sabido que mientras más ignores una energía, te hará menos propenso a que te afecte.

Sin embargo para otras creencias tiene un efecto adverso sin importar cómo venga. La idea en realidad se refiere a que te mantengas en salud energética, limpiando tu energía bajo la sugerencia que mejor te convenga.

Notarás que tus finanzas poco a poco van estructurándose mucho mejor, si bien la paciencia no ha sido tu fuerte, debes tener la certeza de que las nuevas decisiones que has tomado, son lo suficientemente inteligentes para hallar el trabajo ideal. Lo anterior hará que en definitiva sientas que tu fortuna se encuentra a la vuelta de la esquina.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: si existe una influencia constante, sobre los signos de agua, es la luna. Generalmente tenderás a ser una persona inconsistente con tus decisiones, no porque seas incapaz de tomarlas, sino porque tienes demasiadas ideas creativas que te impiden ser mucho más directo. Ahora que sabes esto podría afectarte de pronto, pues eres hipersensible y generalmente te sientes terrible porque te tomas las cosas personales.

Energía general: hablando precisamente de todo aquello que sientes en tu contra sin serlo, deberás a realizar cambios significativos si es que quieres avanzar al éxito. Las relaciones públicas son un arma de dos filos, pues sirven para abrirte o cerrarte las puertas en un instante.

Pones en tela de juicio un asunto relacionado con tu familia, parece ser que por mucho que intentes confiar en tu propia sangre, los intereses de los demás sobre ti no son siempre los más amables. Eres compasivo y agradecido, pero no siempre tendrás la paciencia para tolerar a quien es abusivo hacia ti.

En cuanto a creatividad y nuevas oportunidades se refiere, eres un ser privilegiado pues todo se pone a la mano para que tengas en charola de plata caminos para crecer.

Nuevamente se sugiere que tengas la visión correcta sobre lo que quieres, porque una vez que has tomado decisiones no hay vuelta atrás. Deja de darle toda la prioridad a las emociones para evitar caer en contradicciones, así no se cerrarán las puertas.

