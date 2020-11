Horóscopo del 10 de noviembre - La paciencia debería reinar en ti

Este martes es un día que pareciera comenzar lento pero seguro, quiere decir que la paciencia debería reinar en ti para que logres los objetivos que te propones, pues una oposición entre Venus y Marte te sorprenderá, haciendo que las cosas no salieran como habrías pensado, no por ello siendo negativo.

Neptuno continua retrógrado y a pesar de no ser precisamente el plantea de mayor influencia de incertidumbre en dicha estadía, podría retrasar algunos pagos o negociaciones. Hoy la luna continua menguante y la entrada de Virgo como signo regente, podrían hacer que las cosas mejoren de un momento a otro

Energía general: ahora mejor que nunca deberías pensar en reconstruir alguna vivienda o bien inmueble, si no cuentas con los recursos para invertir de todo a todo, comienza por lo más básico y paso a paso. Es al menos lo que se observa con la influencia de Virgo como signo regente en un ambiente de incertidumbre con los tiempos de crisis, donde podrías mantener tu mente en ocupación a pesar de lo evidente.

Neptuno continua retrógrado y eso podría implicar que tengas algunas ideas devastadoras de pronto, no por completo. Para erradicar dichas sensaciones, procura mantenerte en un buen momento mental, leyendo o haciendo alguna actividad que te permita restaurar tus emociones.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : quizá y solo por un momento, estarías sintiendo la rigidez de Neptuno en su estadía retrógrada, podría ser que de pronto asumieras responsabilidades que no son totalmente de tu incumbencia, pero que de pronto por mostrarte buena persona, te dieras a la tarea de hacer todo lo que está en tus manos por cumplir a pesar de arrepentirte por tomar dicha decisión.

Energía general: comienza la regencia de la Luna menguante en un día donde su luminosidad podría ser la salvación de tus pensamientos, has venido haciendo una serie de actividades que pudieran ayudarte a salir adelante. Por ello no te compliques, estarías más cerca de lo que piensas de un buen momento de negociación con una persona del pasado, para liquidar un adeudo literal o moral.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: si por alguna razón habrías pensado que todo se pondría en tu contra, no te compliques, es solamente la regencia de una oposición entre Venus y Marte, que por un momento te haría tambalearte, pero no por el resto del día. Surge una oportunidad de hacer que todo se sienta mejor, así es que si por alguna razón, no te habrías sentido encaminado al éxito, pronto pasaría y encontrarías nuevamente los motivos para hacerlo.