Horóscopo del 10 de marzo | Se consolidan muchas cosas

Aprende a ahorrar más. No gastes todo lo que llegue a tus manos y obra prudentemente para tener recursos suficientes a fin de hacer que el dinero trabaje para ti y no a la inversa puesto que ahí es donde radica el secreto de la prosperidad y la abundancia, como lo podrás comprobar en este mes del equinoccio donde en pocos días comenzará el nuevo año zodiacal y el ciclo de cumpleaños de uno de los signos de tu elemento fuego.

Sin embargo antes de actuar de manera drástica, o decir algo poco conveniente surgido al calor de una discusión, respira hondo y cuenta hasta diez. Recuerda que muchas situaciones de malentendido surgen cuando no nos comunicamos bien, no dejes que las emociones se sobrepongan a la razón, y ahora con Mercurio retrógrado todo esto puede suceder.

¿YA ESCUCHASTE NUESTRO PODCAST PARANORMAL DE ESTA SEMANA?



Si eres nativo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, no te arrepentirás de tu conducta, pero si das rienda suelta a tus emociones, tendrás problemas. Ya lo sabes así que no te dejes llevar por arrebatos emotivos que terminan siempre causándote problemas. Cuida más lo que comes y donde lo haces pues tienes una inclinación al descuido y podrías comprometer tu salud ingiriendo alimentos que no estén bien preparados.