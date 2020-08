LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 59%

Signo de influencia: Tauro.

Carta del Tarot: El Mago de Cabeza.



PRONÓSTICO DEL DÍA

Es un día para comenzar algo, proyectos, trabajo, relaciones o cualquiera de las anteriores, principalmente por la energía de la carta del Mago, lo que indica que las adversidades que antes te impedían sentirte en plenitud, por fin sanan, y la luna comienza a ceder su luminosidad, por eso debes estar preparado para enfrentar retos nuevos.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Han sido días llenos de contrastes que sin lugar a dudas, modifican tu manera de pensar, en el presente día la Luna te brinda sus bondades para conectarte con aquello que en el pasado no pudiste realizar para que puedas emprender un nuevo comienzo.

AMOR

Hay poco movimiento respecto al amor en un día como el presente, seguramente porque te sientes un poco reflexivo. A pesar de la aparente serenidad, tendrás que compartir con tu pareja alguna queja que te tiene en preocupación, no temas pues será importante, en cuanto a ti que eres soltero, podrás comenzar algo nuevo, es decir que es un día propicio para el inicio de una nueva relación.



SALUD

Cuídate de las alergias, te encuentras vulnerable ante ellas, probablemente es más por las presiones de la pandemia que podrías pensar que te sientes negativo, pero encontrarás alivio en muy corto tiempo sobre todo si dejas que te apapachen con la energía de los cuarzos. En este día sería conveniente que a la mano tengas un cuarzo verde y tú mismo te des masajes en el rostro para sentirte en plenitud.



DINERO

Procura ser más reservado con lo que estás ganando, en momentos de crisis económica como la que hoy atraviesa el mundo, no faltarán personas que pidan tu ayuda, pero si la brindas es probable que ese dinero no regrese. No precisamente porque las personas sean malas contigo, sino porque hay vibraciones bajas que impidan que cumplan con su responsabilidad.

TRABAJO

Eres de los afortunados que tienes trabajo en este momento y si no cuentas con uno es por que no has puesto tu creatividad en funcionamiento ya que en prontitud podrías tener la calma de recibir dinero por tu esfuerzo, hay mucha intensidad en un día como este, laboralmente hablando, siendo un día de comienzos, no faltará quien quiera darte nuevas responsabilidades sin mayor paga, recuerda que es necesario conservar tu trabajo pero si consideras que haces más de lo que te remuneran piensa en otras alternativas.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Te muestras mayormente en calma a diferencia de días anteriores, es probable que comiencen a mejorar las cosas gracias al cambio y al nuevo comienzo del día, el encontrarnos en Tauro significa una buena energía pues todo se recicla en la Tierra para tener mejor augurio, no dudes en reconocer que quieres hacer las cosas mejor.

AMOR

Recibes respuestas inesperadas de tu pareja que te regresan la calma, es probable que han vivido días de tensión, pero no son para siempre. Al iniciar la semana te das un respiro pues sentías que te encontrabas atrapado en tus emociones y no podías salir de ellas con facilidad. Si te encuentras soltero probablemente tendrás una plática con un amigo que te dará información sobre una expareja, no prestes tanta atención a los detalles.



SALUD

Considera cambiar hábitos alimenticios, principalmente que no contengan grasas añadidas, consume verduras al vapor, alimentos asados, pollo o pescado, pues por alguna razón tu sistema se encuentra resentido y necesitarás recuperarte.

DINERO

Hablando de inicios es un buen momento para crear una cuenta de ahorro. Vas a necesitar este dinero dentro de un par de meses, pero el presente día te llena de satisfacción pues contarás con los recursos para poder realizar este proyecto y obtener los beneficios de él en breve, no importa si ahorras desde lo más mínimo, será determinante para que fluya tu dinero.



TRABAJO

Ciertas personas no son amables contigo en el trabajo y comienza a pesar en tu energía, has sido paciente pero pronto, probablemente te sientas con ganas de explotar hacia ellos, intenta encontrar la manera de acercarte a la persona que está haciendo que te sientas en desequilibrio o probablemente las cosas podrían tener consecuencias mayores y afectarían tu trabajo.



SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

El Mago es una de las cartas más importantes del tarot y al salir en el presente día, de cabeza, simboliza que hay una serie de energías que se encuentran en tu contra, pero has decidido ceder ante ciertos conflictos que no son de tu total incumbencia.

AMOR

Hay una sensación de paz después de una tormenta, llegas a pensar que lo que sucede con tu pareja podría estarte afectando demasiado de tal manera que te enfrentes con algunas preguntas sobre si la persona con la que estás, es la correcta, probablemente sí, pero no siempre las relaciones son color de rosa todo el tiempo. Para ti que estás soltero lo mejor es invertir en tu recuperación energética, sientes que hay momentos en que los apegos te mantienen de cabeza, pero hoy podrás liberarlos.

SALUD

Alguno de tus costados te podría estar generando dolores intermitentes, quizá sea la postura que tengas al dormir, así que intenta poner una almohada entre tus piernas para minimizar el dolor, hoy podría comenzar tu recuperación para esos dolores.

DINERO

Tienes algunas dudas sobre las responsabilidades que han surgido últimamente, aquellas que te mantienen en incertidumbre para poder manejar tu dinero de manera correcta, comienza por sentarte a poner orden en un escritorio con la cabeza fría, pues vienen tiempos de organización y eres bueno para ello.

TRABAJO

Probablemente hay quienes estén observándote y analizándote todo el tiempo, por tal motivo es importante que no te confíes en lo que haces. Estás como en una prueba constante ya que hay personas que quisieran que no estés en el puesto que te encuentras, no hagas caso a tu entorno, intenta enfocarte en lo que te corresponde para que no te invadan los malos pensamientos sobre quienes te observan y trabajes con normalidad.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

El hecho de que Tauro se encuentre en este momento como influencia energética, te beneficia, pues tú junto con la tierra son uno mismo. Saldrás adelante de un proceso vertiginoso, eso indica la carta regente y la luminosidad lunar, evita confrontaciones en un día como este, podrían ser catastróficas.

AMOR

El amor no es necesariamente en lo que estés invirtiendo tu energía, por ello si tienes pareja sentirás apatía por corresponder a alguien debido a que necesitas un respiro para ti mismo, así es que si te encuentras soltero este día te viene bien. Necesitas aclarar tus pensamientos antes de sentirte en compromiso con alguien pues eres un espíritu libre y no es tan fácil que te comprometas en relaciones largas.



SALUD

Revisa con cuidado todo aquello que te este afectando del exterior, andas sumamente sensible, y esa sensibilidad te podría hacer sentir en depresión a pesar de no haber un motivo aparente. No hay mejor sugerencia para el día que encuentres un momento apacible para ti y te des un gusto en comida o bebidas que te relajen para alejarte de los malos pensamientos.

DINERO

Hasta ahora son de manera variada, pero en general vas viento en popa, quizá no te habías dado cuenta que eres capaz de desarrollar habilidades que probablemente te den dinero de muchos lugares y no sólo de uno, tienes la capacidad para atraer dinero de varias partes, solo que constantemente eres mal administrado, no olvides pedir asesoría para tener una mejor salud financiera.

TRABAJO

Habrá cambios probablemente drásticos laboralmente que son más favorables que negativos, si has estado creciendo con celeridad, probablemente las personas que te observan con desdén intenten hacerte tambalear para que no cumplas tus objetivos y no logres tus metas. Por ello es recomendable guardar silencio ante todos aquellos que consideres poco confiables, ya que podrían utilizar información tuya para usarla en tu contra.





