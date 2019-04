Horóscopo del 10 de abril | Cuidado con tus palabras y acciones

La vibración numerológica de hoy es el ocho, el número de la economía, del dinero. Ten cuidado al comunicarte, podrías ser muy directo, no olvides que ser sincero no significa herir a los demás, hoy aprendes esa lección con los tránsitos retrógrados que están ocurriendo.



Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, estarás iniciando algo nuevo y si te han asignado una responsabilidad reciente en tu empresa podrás realizarla de manera satisfactoria y muy eficaz. No te dejes llevar por comentarios a la hora de tomar tus decisiones sentimentales. Sigue tus intuiciones, la voz de tu corazón, el amor no se compra ni se vende ni tienes que justificar tus sentimientos a quien no le importa.