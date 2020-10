Horóscopo del 1 de octubre | Un día lleno de incertidumbre

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

01/10/2020

Fase Lunar: Llena

Iluminación: 100%

Signo de influencia: Piscis en tránsito a Aries.

Carta del Tarot: El Mundo de cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Un día lleno de incertidumbre, pues por un lado hay buenas noticias gracias a la Luminosidad lunar y por el otro algunas no tan convenientes tras el tránsito de los signos y la carta regente.

Se indica entonces que no es buen momento para tomar decisiones abruptas, pues existe incertidumbre en el ambiente y podrías lamentar no haberlo hecho después.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: la luna será la mayor influyente para éste elemento, se sugiere que estés atento a los detalles para no perder visibilidad de lo que harás hoy. Personas que puedan sentirse soberbias, querrán hacerte desatinar, pero si te encuentras firme, difícilmente podrían lograrlo.

Energía general: tienes en tus manos el poder de sentirte en plenitud toda vez que así lo decidas, no te sientas incompatible con quienes quisiste ayudar, no todas las personas están dispuestas a dar pasos agigantados. Si así fuera, todos seríamos exitosos.

Logras acuerdos con personas que no querían ceder, pues hasta ahora la crisis ha vuelto de a poco, paranoicos o desconfiados. Es lógica y mágica al mismo tiempo, pues todo mundo está vulnerable y reacciona de maneras que jamás pensó. Por ello intenta ser tu quien tenga que ceder, si es que quieres negociar cualquier cosa correctamente.

Te levantas de tu situación financiera que te mantenía en incertidumbre, por fin recibes una buena respuesta de un lugar en el que aplicaste desde hace tiempo para poder encontrar un nuevo trabajo.

Si por el contrario logras mantenerte en donde te encuentras, no te cierres a las posibilidades de crecimiento pue podrían estar más cerca de lo que aparentan.

Cómo aprovechar la primera, e inusual, luna llena de octubre Cargando galería

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: casi por sorpresa es como la carta regente te toma, de cabeza y con una variedad de posibilidades, para saber si tus emociones se encontrarán o no estables.

De entrada eres una persona que tiende más a la razón, pero no por ello dejas de lado tus emociones, pues eres fanático de la intuición, lo aceptes o no.

Energía general: tendrás que ser mucho más mesurado al momento de hablar de tus logros, pues piensa por un momento que las cosas te favorecen y quieres gritarlo a los cuatro vientos. Ahora será uno de esos días, donde el silencio es tu mejor aliado. Asegúrate de ser sigiloso para no provocar envidias obvias.

Te sientes un poco alejado de actividades físicas pues tienes algunos achaques que no tienen que ver con la edad, pero si con el desgaste por haber sido duro con tu cuerpo desde siempre. Ahora tendrás que ser más complaciente con lo que requieres para recuperarte. El comenzar terapias de fisioterapia te sentarán muy bien.

Tus logros no se moverán por mucho que se mueva cielo, tierra y mar, has tenido la capacidad de conservarte a pesar del caos, por lo que no te sientas con más ego del que debes o no lograras que siga permanente.

Te darás cuenta que otros quieren obtener lo que tú, recuerda que en la medida de pedir está el dar. Si consideras que son personas de confianza, da tu conocimiento, podrías ayudar y sentirte pleno.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: por algunos motivos inesperados, el tránsito de los signos te agarra descuidado para hacerte sentir, que no hiciste las cosas correctamente y te llenaste de pensamientos negativos.

Por eso será importante que los liberes de un modo u otro antes de que te afecten más de lo que deben. Estás en un buen momento energético para lograrlo. No lo desaproveches.

Energía general: comenzaste a tener notoriedad después de un éxito inminente en tu vida, por ello algunas personas te buscarán nuevamente para obtener algo de ti.

No te engañes tan fácilmente pues eres vulnerable a ello. Si crees que de entrada no es bueno, cierra la puerta o caerás de nuevo con personas tóxicas.

Tienes muchas posibilidades de sentirte seguro con tu cuerpo, alma y mente, pues estás realizando una sugerencia que desde hace tiempo te dieron y eso te mantiene en buena forma.

Ojalá que todo brillara siempre, pero de pronto algunas cosas son grises y banales. No caigas en inconformidades con tu sentir, pues si llevabas las cosas bien hasta ahora, sigue así.

Insisten algunas personas que debes cambiar el rumbo de tu energía, llegas incluso a pensar que el que se encuentra mal eres tú. Pero por loco que parezca, hay alguien que piensas bueno, cuando en realidad es uno de tus peores enemigos. Si quieres tener fortuna deberás alejarlo pues sabes perfectamente quien es a pesar de que no quieras aceptarlo.

Usos esotéricos del maíz Cargando galería

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: fluyes por naturalidad, pues agua eres y te dejas llevar. Pero la carta regente indica que a veces puedes desbordarte sin que te des cuenta. Es decir que tienes algunas conductas que no son apropiadas para conseguir el equilibrio, últimamente te sientes con ganas de correr pues no encuentras el rumbo de tu vida.

Energía general: por una razón extraña, vuelve a tu vida una persona que desde hace tiempo buscabas. Pero el orgullo te impedía sentirte con las ganas de querer acercarte. Para tu fortuna es la persona quien te busca y se arreglan, pero no te creas tan arrogante, cuando quieras saber de alguien atrévete, no siempre tendrás la misma suerte.

Estás en un momento de regocijo y lo sabes perfectamente, ahora es un buen momento para que no claudiques y te sientas cada día más seguro, de que puedes lograr tus objetivos sin necesidad de ser soberbio. Desbordas mucha energía por ello a veces te sientes incapaz de saber a quién le haces bien y a quien mal.

El dinero brilla para ti en un día como hoy, te sientes complacido pues las oportunidades son calvas, has logrado pagar tus deudas y te sientes en calma. No dudes un segundo que eres una buena persona y que por ello la fortuna puede asomarse en cualquier momento. Trata de ser más relajado cuando recibas dinero, pues al tener esa sensación de hiperactividad, no te das cuenta que puedes cometer errores irreparables.

ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO:

Se verá tu lado más detallista