Horóscopo del 1 de noviembre | Todos tus planes se pueden concretar

PRONÓSTICO DEL DÍA El día se presenta con muy buena cara pues la Luna Llena está vigente, aunado a que un sextil como aspecto entre Júpiter y Neptuno, proponen lo mejor de sí para un muy buen día. Ningún bajo ánimo estaría dejando que sientas que las cosas no se pueden realizar

Energía general: el aspecto en general es armonioso sobre todo porque Tauro continua con su regencia, que sin duda pone todo en la mesa en charola de plata para que cumplas con las expectativas del día sin necesidad de reclamarte por no hacerlo.

Es importante tener conocimiento sobre cómo responder ante momentos adversos, para ello te has venido preparando sin duda.

Nada te estaría deteniendo para cambiar de giro laboral, si has considerado hasta ahora que no realizas lo que te agrada o que, por alguna razón, trabajas por obligación, es el momento para que abras la oportunidad al número siete, que sin duda cabalística y energéticamente, es próspero en dicho aspecto.

Es probable que te lo digan por seguridad, temor o incertidumbre a los resultados que podrías obtener, pero si tienes la firmeza de avanzar es por una razón importante y no solo por querer probar. Ahora mejor que nunca siéntete en calma, la vida te puede sonreír pues la regencia de Tauro hará que la razón entre en dichas conciliaciones.

Ahora mejor que nunca estarías ejerciendo lo mejor de ti para que las tormentas emocionales no afecten de manera directa. Dale paso a la buena energía cambiando de posición los muebles en tu cuarto, casa u oficina.

Te moverás al ritmo de la Luna en el mejor sentido de la palabra, es época de cierre de ciclos y con alta probabilidad la nostalgia estaría invadiendo tu energía. Si consideras que las cosas no son tan plenas para ti como parecen haz uso de tu creatividad para que te favorezca todo.

Primero ten en cuenta el deseo de sentirte en plenitud para que todo se reestablezca y después haz lo que sea posible por no soltarlo hasta que se cumpla y lo lleves a cabo.

Sin duda estás bajo la regencia de un signo de fortaleza, que no pase desapercibido para ti, estarías teniendo lo mejor del día.

Energía general: Mercurio sigue retrógrado aún, al menos por un par de días más, por ello no entres en desesperación, si algunos planes no te salen como esperas, asegúrate de ser más sencillo y hablar lo necesario ante extraños, recuerda que por más atención que aparenten tener hacia ti, la gente no siempre está interesada en lo que te sucede.