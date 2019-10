Horóscopo del 1 de noviembre | El amor se expande

Hay un dinero en camino, no te impacientes que todo pasa, todo queda, todo llega en su momento. Si decidiste dar un cambio a tu vida sentimental ya bien sea terminando una relación o iniciando una aventura amorosa nueva deberás reconsiderar esas decisiones puesto que ahora hay influencias retrógradas en el horóscopo que pueden confundirte a la hora de hacer algo que implique un cambio en tu paisaje emocional aunque no están afectando especialmente a tu elemento fuego.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, este es el tiempo del recuerdo en el que evocas situaciones del pasado que te causaron mucha alegría. Sin embargo, también puedes estar algo confuso debido a los movimientos planetarios que están ocurriendo este día. No te impacientes si no ves resultados inmediatos a una gestión que estás haciendo porque dentro de pocos días empezarás a recibir alentadoras noticias, sobre todo en el plano legal y laboral.



Finalmente, si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de Cáncer, Escorpión o Piscis, si has asumido una posición de administración o dirección no defraudes a quienes te colocaron en la misma tratando de quedar bien con un amigo irresponsable. Cuida mucho tu empleo y no recomiendes a quien no reúne las condiciones pues con tu buen corazón, sin darte cuenta, en vez de ayudar estarías perjudicando.