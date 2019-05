Horóscopo del 1 de mayo | Expresa lo que siente tu corazón

Te sentirás muy aliviado después de hablar y expresar libremente lo que siente tu corazón. No esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el tiempo o para algo más serio. Este es un inicio de mes de reflexión en el que podrás recuperar terreno perdido y lograr una posición mucho más justa en tu trabajo.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, enfrentarás tu realidad con la determinación que te caracteriza y verás como consigues lo que has estado buscando desde hace tiempo y que te parecía imposible obtener. Tu paisaje amoroso florece y prospera en esta etapa. Puedes estar padeciendo de dolores de cabeza por tu insistencia en seguir un camino erróneo. Una actitud deportiva ante los problemas te ayudará mucho y se revertirá positivamente en diferentes sectores de tu salud. Este mes de mayo que está comenzando hoy será renovador y transformará totalmente tu percepción de la realidad.

En el caso del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio estarás iniciando una buena temporada laboral, pero debes ser prudente y no exagerar sobre todo a la hora de comentar tus éxitos con compañeros de trabajo que no son sinceros y podrían envolverte en un chisme, murmuración o envidia. Este período trae consigo frutos concretos para ti en materia económica. Ciertamente, deberás hacer ajustes y apretarte el cinturón para no incurrir en gastos innecesarios, pero con esa actitud de ahorro lograrás mucho.