Horóscopo del 1 de mayo | Escuchas la voz de tu ser interno

Comenzamos un nuevo mes con el tránsito de la Luna por el elemento tierra, ayudándonos a reflexionar y canalizar nuestros impulsos e ímpetus de una manera ecuánime y sensata. Cada uno de los diferentes signos y elementos zodiacales se matiza con un tono más seguro y concreto según las peculiaridades de cada uno de ellos como veremos a continuación. No te diluyas haciendo tantas cosas diferentes ¡concentra tu energía!

No olvides que al entrar Plutón retrógrado surgen siempre algunos retrases, pero solamente temporales y nunca de la magnitud que ocurre cuando es Mercurio el planeta retrógrado lo cual ahora no está sucediendo.

Si estás alejando de la persona amada no te desesperes ni agobies porque se trata de algo temporal y en poco tiempo estarás reconstruyendo nuevamente tu vida amorosa. Lo importante siempre es el aquí, el ahora, no lo que pasó, ni lo que pasará, no lo olvides.