Horóscopo del 1 de marzo | Inicia un ciclo maravilloso

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, haz acopio de la parte fuerte de tu elemento y no vayas a pensar que te han dejado de amar porque hoy no se han comunicado contigo. Yérguete con fuerza de voluntad.

En esta etapa te llegan ideas tristes, no las alimentes, no vale la pena preocuparse por lo que pudo haber pasado, y no pasó. Tómalo todo como una experiencia. Continúa por el camino que siempre has transitado.