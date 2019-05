Horóscopo del 1 de junio | Inicia una temporada nueva para todos

El amor debe vivirse cada día y hoy es uno de esos. Si algo no te sale bien en este día tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor porque de lo contrario estropearías tu fin de semana con lamentaciones o problemas personales.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, los signos Aries, Leo o Sagitario y te sientes algo deprimido esto puede deberse a una situación sentimental. En ese caso, no te quedes en casa. Sal, distráete, reúnete con amigos y trata de pasarla lo mejor posible. Tu salud no se afectará. Tal vez no te sientas del todo satisfecho con lo que estás haciendo en tu ritmo laboral diario y piensas que te conviene un cambio de trabajo. Analízalo bien antes de dar pasos en falso. Si tienes un negocio propio entras en un ciclo de prosperidad.