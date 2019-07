Horóscopo del 1 de julio | Un volcán de pasiones

Te sentirás imbuido de un sentimiento de realización inexplicable. Sigue tus corazonadas si te sientes incómodo en una gestión de negocios que no está dándote dinero. Una retirada a tiempo te evitará más pérdidas económicas. Si tu socio no te inspira confianza pon punto final enseguida a esa asociación.

En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, las relaciones comerciales y los asuntos de dinero están girando hacia el sector doméstico. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor. No te fijes en pequeñeces

Tu vida sentimental se fortalece y florece. Para ti no habrá sorpresas porque lo que hoy te suceda lo habrás intuido, así que prosigue. No te detengas frente a una situación inesperada y si te sientes con deseos de terminar una relación que comenzaste hace poco, hazlo y sigue adelante.