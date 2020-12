Horóscopo del 1 de diciembre - Es un día ideal para inicios

Energía general: podrías dedicarte a algunas actividades extras a las que has tenido últimamente, al menos eso es lo que radica en tu mente mientras haces algunos planes para comenzar un año mucho más próspero que éste. Por ello deberías tener la seguridad, de que todo se ponga de tu lado. Con la Luna llena, tienes mucho por hacer, pues te guía y te orienta como en pocas ocasiones.

Algunos compromisos económicos concluyen, otros sin duda, excluyen lo que es innecesario. Posiblemente habrías pasado días o incluso meses, en ponerte en orden para que todo tenga mayor sentido que antes. Por eso el número ocho en regencia, sería propicio para encontrar el equilibrio financiero del cual, has pedido en tiempo atrás.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : no desencadenes batallas donde no hay necesidad. Posiblemente por la manera en la que habría surgido la energía, te sentirías en momentos de presión. Pero por ello tienes a la Luna llena a tu favor, que curiosamente, rodearían tu energía de buenas vibraciones para evitar dichas decisiones abruptas.

Energía general: establécete en un lugar, pero hazlo pronto. Deja de permitir que todos opinen sobre lo que deberías o no hacer. Con el tránsito de Géminis a Cáncer, comenzarían las oportunidades de rechazar lo que no te es congruente y con ello, la oportunidad de realizar actividades que te hicieran sentir mejor de lo que piensas.

Hoy es un día lleno de impulsos positivos, quiere decir que habrías encontrado la calma en medio de la crisis. Si no fuese de ese modo, pronto podría avecinarse. Con el sextil entre Mercurio y Neptuno, tendrías la energía suficiente para que literalmente todo se ponga de buen humor para ti.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : siéntete como el emperador de tu propia vida, no está de más decirlo de dicho modo. Cuando se toma esa palabra, quiere decir que tendrías todas las oportunidades para que las cosas surjan mejor de lo que piensas. No es lo mismo que tengas el control de tu vida, a que te sientas en soberbia, solo que la Luna llena, confirma que tienes muchas más cosas a tu favor de lo que pensaste.

Energía general: el tránsito de Géminis a Cáncer te mostraría algunas respuestas a tus incógnitas recientes, quiere decir que dejarías atrás, lo que te habría mantenido en incertidumbre, utilizarías muy buena energía para que dejes de culpar al exterior, sobre lo que no habrías podido hacer por ti.

Fundarías hoy confianza, cordura y tranquilidad, no solo para ti, sino para los que te rodean. El poder hacer cosas por quienes menos pensarían que ayudarías. Te haría sentir completamente en calma. Persigue lo mejor de las vibraciones a través del sextil entre Mercurio y Neptuno.

Es posible que alguna persona del trabajo te pueda ofrecer una opción económica que tiene como objetivo, darte la oportunidad de que crezca tu dinero y no lo echarías en saco roto. Quiere decir que el número ocho del día, haría que comenzaras a generar lo más que puedes, para sentirte en calma. Ritual a Changó para atraer abundancia

Has ejercido lo mejor de ti para que todo se ponga de tu lado, por eso es que, con el sextil entre Mercurio y Neptuno, dejarías de pensar que una persona en particular, tiene saña contigo. No dejes que otros insistan en que debes hacer todo por complacerlos, ya es tiempo de que tomes decisiones por ti.