Horóscopo del 1 de abril | Un mes lleno de transformaciones

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este miércoles si no tienes compañía, estás soltero o soltera, no te inquietes tratando de encontrar una persona afín contigo porque esa precipitación no te conviene. Actúa con naturalidad, deja fluir la vida y disfruta sin nerviosismos pues lo mejor viene después.