Horóscopo del 1 de abril | Hay fortuna a tu alrededor

Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, una persona amada está planeando regresar a tu lado y debes concederle esa segunda oportunidad, es hora ya de empezar sin mirar hacia atrás. No te descuides si anteriormente has tenido problemas con tu salud y estás sometido a tratamientos médicos. Tampoco vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas. Mantén siempre un nivel de atención a las señales de tu cuerpo.