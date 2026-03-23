Piscis Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de marzo de 2026: Piscis, mantén la calma si las cosas no salen como esperas Hoy, la luna nueva en Géminis impulsa la comunicación y acuerdos. Piscis, enfócate en tus deseos y avanza sin miedo. ¡Es tu momento!

Video Horóscopos Piscis 23 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Piscis, según nos indica tu horóscopo, con la luna nueva en Géminis y la energía del sol en Aries, los astros te instan a no dejarte llevar por la frustración, ya que Neptuno y Saturno te empujan a retomar esos sueños olvidados; es el momento de comunicar tus deseos y avanzar hacia lo que realmente mereces.

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Piscis: Avanza con confianza y expresa tus deseos

Durante esta jornada, la energía de la luna nueva en Géminis y el sol en Aries favorecen a Piscis, impulsando la comunicación y la toma de decisiones. Es un momento propicio para dejar atrás la frustración y enfocarse en lo que realmente se desea. Las influencias planetarias sugieren que es hora de actuar sobre esos proyectos que habías postergado. Aprovecha esta energía para expresar tus pensamientos y sentimientos, ya que el universo está alineado para recompensar tus esfuerzos. Recuerda que cada situación tiene su razón de ser y que hoy es un buen día para establecer intenciones claras:

Comunicación efectiva

Firmas y contratos

Negociaciones favorables

Avance en proyectos personales

Expresión de emociones

Reflexión sobre metas

El clima del día invita a Piscis a dejar atrás las dudas y a actuar con determinación. La energía cósmica está de tu lado, así que aprovecha este impulso para avanzar hacia tus sueños y deseos más profundos. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.