Piscis Piscis, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: transforma tu hogar en refugio Renovar tu entorno y considerar una nueva mascota puede ser la clave para encontrar la paz y el bienestar que tanto necesitas en estos tiempos.

Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

La Luna en Sagitario se opone a Venus en Géminis, creando un ambiente propicio para la conexión social, donde la ampliación de horizontes y el diálogo fresco pueden llevar a encuentros inesperados y seductores; considera también nutrir tu espacio personal para que el bienestar fluya con energías renovadoras.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Piscis , esta es tu predicción de hoy: Para mejorar tu bienestar, es importante que tu entorno diario sea acogedor y reconfortante. Considera renovar tu colchón y cojines si es necesario, para mejorar la calidad de tu descanso. Además, este podría ser el momento ideal para adoptar una nueva mascota que te inspire ternura.

Y para los próximos días.. Puede ser que inviertas en tu educación anotándote en un curso, porque te darás cuenta de que quieres aprender y usar tu mente. También valorarás a aquellas personas con las que puedes intercambiar información útil y fácil de poner en práctica. Acompaña bien una copa con frutos de mar.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.