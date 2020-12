Horóscopo del 18 de diciembre | Día especial, lleno de nuevos retos

Energía general: sin duda recibirías una buena ayuda de la energía de la Luna creciente, sin más, ni menos esfuerzo harías que algunos acuerdos que no se pudieron cumplir con alguien más los lleves a cabo por tu propia cuenta. Para ello es fundamental estar siempre seguro de lo que pudieras emprender.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : el hecho de que Saturno se encuentre directo en Acuario, simboliza la oportunidad de cosechar esos frutos que recientemente parecían imposibles. Por ello es que con certeza harías todo lo que este en tus manos para no dejar nada a la deriva y continuar tu tránsito hacia el éxito como es debido.

El ayer solo se convertiría en parte de una experiencia radical y buena como para enriquecer tus días. Quiere decir, que probablemente hayas tenido que atravesar, todo aquel mal que en definitiva no contemplaste, para tener el triunfo de lo que siempre habrías querido. La Luna creciente sería participe de ver cómo cambias el sentido de lo negativo hacia la prosperidad.

Energía general: no olvidarías las grandes ventajas de tener siempre un paso adelante. Con altas probabilidades serías provisor hoy en un mundo de posible incertidumbre.

Es decir, que a veces sería bueno, a veces sería malo, no obstante, en ello podrías hacer todo lo posible por sentir que las cosas tienen mayor sentido si te dejaras influir por la Luna creciente.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : disolverías alguna que otra energía negativa por medio de la Luna creciente, que tendría para ti nuevas sorpresas, ánimo y la capacidad de sentirte que puedes vencer, prácticamente cualquier adversidad hoy. No estaría tan alejado de la realidad y solo así podrías disipar tus pensamientos antiguos.

Energía general: es buen momento para recibir la regencia de Saturno directo en Acuario. Simbólicamente se han unido para que puedas liberar toda sospecha que te hiciera pensar, que alguien en particular no es leal. Por ello es como de pronto tienes pensamientos buenos respecto a como alejarte de lo que ya no te parece correcto.