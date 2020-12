Horóscopo del 17 de diciembre | Te llenas de ilusiones

Pero la desesperación no es adecuada, concreta algunas cosas hoy para recibir respuestas a mediano y largo plazo, teniendo consciencia de que sería lo mejor para ti. La Luna creciente es la que ayudaría en gran medida a que lo pudieras lograr.

Energía general: habrías estado inspirado últimamente, de tal manera que no tendrías porque desistir de lo que hayas planeado para tu futuro inmediato. Sin embargo, algunas cosas de tu pasado, estarían haciendo mella y es el momento oportuno para sentir la energía del tránsito de Capricornio a Sagitario, donde en definitiva todo se volcaría de forma armoniosa para ti.

Contemplarías ser una persona mucho más amena con tu entorno, posiblemente después de algunos días, donde los demás se hayan vuelto hostiles, te hicieron desistir de tener cualquier tipo de relación. Pero el trígono entre Mercurio y Venus, sería lo suficientemente sensible como para que tengas un buen día.

No desistas de ninguna manera con las metas que has querido lograr, con altas posibilidades de éxito, el número seis sería ideal con su energía vigorosa, para darte la fuerza correcta. Es un día donde tu economía podría verse resguardada y considerar que tienes nuevas ideas para no entrar en crisis inesperadas.