Horóscopo del 15 de diciembre – Te desharás de esas ideas que no eran lo mejor para ti

Pronóstico del Día Una conjunción entre el Sol y Mercurio se visualiza con amplias posibilidades de tener un día extraordinario. Posiblemente te mantengas al margen de realizar un par de comentarios que no te corresponderían como tal.

Te ayudarías de la Luna creciente y de Capricornio en su apogeo energético y romperías algunos paradigmas, ideas o pensamientos extraños que no se encuentran en bienestar para ti.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : posiblemente tengas una energía que se desborda por todo tu cuerpo, quiere decir que has hecho una actividad, un compromiso o algo diferente como para querer seguir sin restricciones un camino que para otros, es poco común. La Luna creciente sin duda te llenaría de dichas buenas vibraciones.

Energía general: contemplarías tener de tu lado a una persona que no pensaste, sobre todo como una mano derecha que sin lugar a dudas, se consideraría una persona lo suficientemente importante para ti. Dicho valor se lo darías, con base en la energía de Capricornio, que te ayudaría a agradecer que exista para ti.

Algunas cosas son predominantes, sobre todo cuando has tenido algunos baches en tu camino que no te permitirían con anterioridad, enfocarte como es debido hacia tus metas, propósitos u objetivos. Para ello es como la conjunción entre el Sol y Mercurio, sería fundamental.