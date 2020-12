Horóscopo del 13 de diciembre | Un día para descansar y relajarte

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : en muchas ocasiones, las cosas no siempre son visibles. Oportunidades variadas podrían surgir, prácticamente de la nada si tuvieras un poco de tiempo para detenerte y darte cuenta, que todo viene más claro que antes. La Luna Menguante anunciaría, que todo se pone en camino de éxito.

Energía general: cuando se habla de esperanza, no siempre es por ilusiones o por querer cambiar las cosas solo con pensarlas. También hay acciones que podrían ser muy provechosas, en la medida de lo posible harías algunas de ellas, para saber que no solo es la esperanza en si de un cambio o de recibir algo, sino en conjunto tener la oportunidad de hacer la diferencia, con Sagitario en regencia podría darse el caso.

No te asombres, el mundo puede ser mucho más maravilloso de lo que tienes en mente, contempla ser una persona que tenga la oportunidad de cambiar hacia un buen rumbo y no lo contrario. Te sentirías motivado para hacerlo y es cuando el trígono entre Mercurio y Venus, ejercería su buena vibración.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: ahora mejor que nunca, tendrías la oportunidad de desistir de algo que no tiene ni pies ni cabeza. El constantemente pensar, que todo tendría un mejor sentido, no es suficiente si no actúas como es debido y te enfocas y concentras. Es Sagitario el que indica que cambiarías radicalmente.