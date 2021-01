Géminis - Viernes 8 de enero del 2021: piensa dos veces una decisión

Buen nivel de energía estarías adquiriendo, un segundo aire habría llegado a tu entorno y por ello es como liberarías todo aquello que, en el pasado, te habría hecho sentir que no avanzabas. Quizá algunos recuerdos podrían haberte hecho sentir que ibas hacia abajo, pero te recuperarías de nuevo con Escorpión en regencia.

Que no te aterre el dar un paso grande, posiblemente tengas que ejercer nuevas ideas para que camines hacia donde has querido. Por un momento te detuviste, pero no por ello sería imposible que resurgieras de nuevo, sobre todo, con la Luna menguante como tu aliada.