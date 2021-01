Géminis - Viernes 1 de enero del 2021: registrarías uno de los mejores días

Te ha esperado por todos lados la oportunidad de registrar, que has hecho lo correcto para poder dirigirte hacia el éxito. Por ello es como el sextil entre Mercurio y Neptuno, te ayudaría a tener la confianza correcta para que te llenes de motivaciones que poco se vislumbraban.

Se presentaría ante ti una gran oportunidad que te ayuda a diferenciar cual es el bien y el mal de las decisiones que has estado tratando de poner en orden.

Algunas cosas que no dominarías, te llenarían de una motivación absoluta para salir de dudas cuanto antes. Leo es el que te daría la prueba suficiente de fuerza para que consigas lo que te propones.

Pronóstico del día : es momento de que alejes cualquier sensación de detención, es decir que los bloqueos simplemente no tendrían cabida en tu energía. Ahora que todo se pone en mejoría, verías como la Luna menguante ha hecho lo correcto para que de forma inteligente te dirijas sin trabas.

AMOR Intentarías hacer que todo se pusiera en su lugar, por ello es que Leo tiene la fuerza para que el amor se enaltezca en tu energía y te propongas recibir lo que sea necesario. A pesar de no tener certeza de lo que vaya a pasar, a partir de hoy, todo tendría un mejor sentido para ti.



SALUD

Saldrías de dudas de algo que te aqueja, no te preocupes, no son malas noticias, pero si te daría un jalón de orejas para que hicieras las cosas mejor que antes. Tras una serie de consejos ahora no te quedaría más que cuidar de ti mismo para evitar temores futuros.