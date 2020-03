Géminis – Viernes 6 de marzo de 2020: descubrirás el secreto de un corazón enamorado

Tú eres locuaz, comunicativo y ágil de mente y con tu inteligencia proverbial encontrarás espacio para cada cosa, el amor se cuida, no se deja en un segundo lugar cuando debe ser el primero en su momento.

Amor Mercurio, tu regente, retrógrado en un signo de tu elemento te está ayudando a entender mejor muchas cosas, así que no te dejes envolver por toques o ideas pesimistas cuando surjan esas pequeñas contrariedades.

Salud Este ciclo de Mercurio retrógrado tiende a volverte algo inestable en cuanto a tus planes de salud, te pones a hacer otras cosas y descuidas tu actividad física, tu alimentación y descanso lo cual sería contraproducente y no te beneficiaría.

Trabajo La influencia cósmica que te está envolviendo durante este fin de semana te inspirará a buscar algún tipo de actividad nueva si la que actualmente no es de tu agrado.



Dinero y fortuna

Un viernes de expectativas y promesas de dinero así que no te preocupes por lo que hasta ahora no habías solucionado porque a partir de estos momentos y cuando llegue el tránsito directo de Mercurio el día 10 iniciarás una onda de prosperidad que irá in crescendo cada día que pase.