Géminis – Viernes 3 de abril de 2020: pronto formalizarás una relación

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, evita ser repetitivo pues pronto estarás en otro marco mental. Al problema ¡solución, no lamentación!



Amor

Si te has sentido con una preocupación que no acababas de definir deberás actuar y no seguir esperando que sean otros quienes den ese primer paso, que eres tú quien debe dar. No debes posponer más la dicha porque hoy es tu día y no mañana.