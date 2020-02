Géminis – Viernes 28 de febrero de 2020: te sentirás más seguro de ti mismo

Lo más aconsejable es no discutir con nadie si te sientes agotado o drenado mentalmente en horas de la noche pies la consecuencia sería tensiones, estrés y situaciones incómodas.

Amor Son muchas las verdades que descubrirás durante esta etapa astral, geminiano. No hay nada peor que lamentarse por algo dejado inconcluso, pero ahora comprendes que siempre existe una segunda oportunidad y un tiempo para reflexionar y hacer lo que se debe hacer.

Salud

Cuida tu sistema digestivo que hoy está muy sensible y podrías cometer alguna imprudencia que te cause problemas de salud si no eres cuidadoso a la hora de seleccionar tus alimentos.