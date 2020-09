Géminis - Viernes 25 de septiembre del 2020: te sientes liberado tras cumplir una promesa

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 71%.

Signo de influencia: Capricornio.

Carta del Tarot: el Loco de frente.

A veces cuando convivimos con los demás tendemos a ser protagonistas y decir una serie de cosas que después no recordamos. Hoy será tu caso pues durante algún tiempo te sentiste invencible al comprometerte como padrino de alguien, a quien incluso desconocías. Reconoces que fue un compromiso que te hizo sentir muy incómodo y ahora recapacitas para no hablar nuevamente frente a desconocidos y prometer lo que no te corresponde.

Pronóstico del día: la regencia de la carta se une a la luminosidad lunar, para que juntas te den la seguridad, de que inicias nuevos ciclos sin temor. Probablemente al ser una persona que le cuesta trabajo ubicarse en una sola actividad, podrías percibir que no estás haciendo lo que te corresponde siempre. Pero la influencia energética te ubica en un muy buen momento para enfocarte como es debido.

AMOR

Eres reservado al mostrarte enamorad, no te dejas fácilmente convencer por nadie, que el amor es una posibilidad de plenitud. Pero algunos amigos son tan persistentes, que hacen que las cosas se acomoden para ti, haciéndote alguna cita o presentándote a alguien para unirte en pareja. En un principio te sientes con mucha incomodidad, pero después lo agradeces pues fueron acertados.

SALUD

Momento importante para liberar tus riñones de toxinas que podrían estar dañándolo, debes verificar, si algún medicamento te está haciendo daño, para detenerlo y evitar problemas futuros. Deberás ser más consciente y evitar liberarte del alcohol, pues no es conveniente mientras permanezcas en recuperación.

DINERO

No siempre es muy bueno escuchar a todos, pues te saturas de pronto y no tienes idea de, qué decisiones tomar con planes a futuro. Sobre todo si implican dinero, probablemente planeaste un viaje que no se pudo llevar a cabo. Se refería a una celebración de una persona importante, para festejar su cumpleaños. Pero ahora comprendes que dada la pandemia, tendrás que dejar que tu dinero crezca para después cumplir el deseo.

TRABAJO

Después de luchar por mucho tiempo para conseguir lo que deseas, alguien te ofrece un puesto donde la oferta será tentadora. Ubica si es realmente lo que quieres, no te dejes llevar solo por propuestas económicas, pues el león no es como lo pintan. Quiere decir que no siempre lo que te dicen es tan cierto como será en la práctica.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY VIERNES

Si te encuentras en pareja : tendrás una serie de pláticas importantes con tu pareja. Has descubierto que el tomarte más tiempo para ella, hace que se fortalezcan sin duda.

Si estás soltero : durante algún tiempo preferiste sentirte alejado, pero ahora es el momento de crear una nueva oportunidad de relación.

Nivel de energía sexual : alto.

