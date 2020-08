Géminis - Viernes 21 de agosto de 2020: presiones constantes te hacen cambiar de decisión

Pronóstico del día : influencias negativas, eso significa la carta regente, al mismo tiempo que se encuentra la transición de los signos y por supuesto la luna creciente, sin importar lo que está sucediendo a tu alrededor, mira directamente hacia el frente, no mires para atrás ni para agarrar carrera, porque te enfrentarás a situaciones delicadas de las cuales no podrás salir con prontitud.

DINERO

Debes cuidar tu dinero mejor que nunca, pero también no seas avaro, quiere decir que a pesar de que ahorres todo, no va a crecer si lo tienes guardado, necesitas invertir en algo que te dé la oportunidad de ver crecer tu dinero para que no sientas que solamente lo tienes estancado.