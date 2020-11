Géminis - Viernes 20 de noviembre del 2020: estarías a punto de modificar tu energía

Es un buen día para que pongas tu mente en positivo, posiblemente algunas cosas que no sabrías como manejar, te pusieron en alerta para modificar tu energía. Con la regencia de Acuario en el día, podrías pasar dichos estragos extraños y hacer que todo se modifique en buena energía para ti.

La Luna de pronto tiene matices muy extraños de un día para otro. A pesar de que se encuentre en su creciente movimiento, es momento de que no te enfoques en negatividad ahora. Tienes energías interesantes a tu alrededor que te resultarían favorables en este día.

Pronóstico del día : coordínate en todos los aspectos que puedas, si consideras que no habrías tenido el tiempo para organizarte como es debido, es el trígono entre Mercurio y Neptuno el que te daría la pauta para ello. Estás mucho más cerca de conseguir tus sueños, de lo que pensaste antes.



AMOR

No dejes nada a medias, si consideras que quieres conquistar a alguien la inconsistencia no es la respuesta. Si una persona a la que le resultas atractiva, de pronto visualiza que dejas de importarle, lo más probable es que no responda como pretendes.