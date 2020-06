Géminis – Viernes 19 de junio de 2020: separa un tiempo para ti, es necesario

No les prestes atención y sigue haciendo lo tuyo como hasta ahora. Recuerda que ahora tu regente Mercurio y esas situaciones suelen ser comunes.

Trabajo Mercurio entró retrógrado desde ayer de ahí la necesidad de poner orden en tus asuntos laborales para que no te agarre el próximo ciclo del segundo semestre con asuntos pendientes que debían resolverse desde ahora.

Dinero y fortuna Posiblemente estés algo ansioso por un dinero que no acaba de llegarte y esa situación te causa ansiedad, pero debes estar tranquilo, geminiano, ya que muchas situaciones de demoras surgen a raíz del efecto retrógrado de planetas en tu horóscopo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: medio, más bien algo bajo.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía que procede de los encuentros que tienes con personas muy positivas que te inspiran y animan a seguir adelante.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: la susceptibilidad, pensar que los demás se están dirigiendo a ti con indirectas, cuando no es así.

¿Qué debo evitar?: las aprensiones y las conjeturas.

Frase del día: no hay peor consejo del que proviene de quien no sabe escuchar porque la única vez que escucha es la suya,