Géminis - Viernes 16 de octubre del 2020: harás valer tu palabra con resultados positivos

No se puede descartar la posibilidad de que Mercurio ejerza algún tipo de fuerza sobre tus valores, para que detengas algunas acciones que podrían lastimar a otros.

Pronóstico del día: La luna nueva hará que gestiones caminos que no pensarías serían importantes, principalmente aquellos olvidados por no sonar tan relevantes. Pero ahora, el más mínimo detalle que has dejado de lado, será la clave para que modifiques tus acciones.