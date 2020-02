Géminis – Viernes 14 de febrero de 2020: no te impacientes y todo lo solucionarás

Estás en un fin de semana de cosechas, recoges lo que has sembrado. La vida te ha enseñado muchas cosas, geminiano, y una de ellas es saber que todo aquello que bien comienza, termina mejor.

Una feliz noticia procedente de quien hace tiempo no ves y tiene contigo una buena relación amistosa o laboral, te ayudará a tomar medidas concretas para mejorar tu economía y sacar adelante tus asuntos financieros.

Amor La alegría del corazón surge en lugares inesperados. Si has estado preocupado por sentirte solo o sola y pensabas que ya no estarías enamorado nuevamente debido a una decepción sentimental del pasado, lograrás superar esas emociones tristes y en este “día del amor” tomarás muy buenas decisiones al respecto.

Salud Dale rienda suelta a tus instintos naturales porque en ellos encontrarás la fuente de la energía. Lo único que debes hacer para mantener esa tendencia es vivir armónicamente con tu medio y no excederte en nada. Aplica esa máxima durante la próxima segunda quincena de febrero que comenzará mañana sábado.

Dinero y fortuna Dentro de muy pocos días resolverás cuestiones pendientes y saldrás bien de una deuda atrasada o un lío legal comprometedor. No te agobies por la falta de dinero, ya lo tendrás, y muy pronto, en el momento que más falta te haga.

No obstante, recuerda que el día 17 tu regente Mercurio entrará retrógrado y para entonces sería conveniente que hubieras solucionado los asuntos pendientes.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este viernes: medio, más bien algo bajo. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el cambio de quincena con el toque entusiasta que te envuelve. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: preocuparte demasiado por cuestiones que realmente no valen la pena. ¿Qué debo evitar?: especular, pensar que los demás te están haciendo trampas o engañando.

Frase del día: quien no se atreve a correr riesgos para enfrentar la vida no está viviendo, está vegetando.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra.

La relación más tensa: tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de aire (Géminis, Libra y Acuario) así como dos de fuego (Sagitario y Leo).

Si estás soltero o soltera: con el efluvio del conjunto planetario existente hoy “día del amor”, se abren canales de comunicación sensible con quienes te interesan.