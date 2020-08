Géminis - Viernes 14 de agosto de 2020: personas significativas hacen presencia en tu día

Pocas veces confrontas tus emociones, sobre todo si de recuerdos se tratan, pero cuando se manifiesta de la presente manera, será un día particular para aprender de los que se adelantaron.

Pronóstico del día : existe una conexión hoy con una serie de personas que ya no se encuentran entre nosotros, para ti, el conjunto de energía mágica, pero sobre todo la carta regente, conectan tus emociones con los recuerdos de quienes ya no están cerca de ti, para darte un mensaje relevante.

AMOR Vuelve para ti la oportunidad de conectarte con tus emociones profundas, sentirás prácticamente durante todo el día, un deseo inminente por decir lo que sientes, abres tu confianza con alguien que no se veía su llegada por ningún lado, por lo tanto, en primera instancia sentirás temor, pero a lo largo del día te llenas de seguridad por intentarlo.

DINERO Estás viviendo un momento donde sientes que el dinero no te rinde por más que lo intentas, tienes un trabajo dorado a pesar de que no sea precisamente el que te este conectando con tus deseos, el presente día indica que alguien nuevo llegará a tu vida para recordarte lo capaz que eres para cambiar tu energía y liberarte de esa sensación injusta.

TRABAJO

Has elegido un buen camino, no dudes de ello, vas a sentirte revigorizado, estás en uno de los puntos más importantes en tu vida para que puedas mejorar tu entorno, no dudes, sigue tu instinto, si sigues teniendo miedo al cambio, el propósito de tu crecimiento, se quedará solo en intento.